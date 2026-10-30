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Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток

Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

Техеран твърди, че плавателните съдове са се опитали да преминат по нелегални маршрути

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха, че три петролни танкера са се запалили и експлодирали при опит да преминат през Ормузкия проток по нелегални маршрути. Информацията е разпространена от иранските държавни медии и цитирана от Ройтерс.

В изявлението на иранските военноморски сили се посочва, че един от танкерите е превозвал два милиона барела суров петрол и е ударил мина.

Техеран съобщи и за унищожаването на американски безпилотен плавателен съд в източната част на Ормузкия проток.

Към момента американските въоръжени сили не са коментирали нито едно от твърденията. Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията от иранска страна чрез независими източници.

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