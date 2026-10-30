Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Шотландската полиция проверява твърдения, че бившият британски принц Андрю и осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн са участвали в трафик на жени в кралското имение Балморал. Разследването е в начален етап, съобщава Sky News.

По първоначална информация Епстийн е посетил имението през 1999 г. заедно с Гислейн Максуел, след като двамата са били поканени от Андрю.

От шотландската полиция потвърждават, че е получен сигнал, който се проверява.

„Получихме сигнал и в момента се провеждат активни разследвания, но те все още са в много ранен етап“, заяви говорител на полицията.

Според британското издание „Дейли експрес“ органите на реда проверяват твърдения, че жени са били трафикирани в кралското имение.

На този етап няма информация за повдигнати обвинения във връзка с тези твърдения.

Снимки показват Андрю и Епстийн на лов в Балморал

Снимки, публикувани по-рано от Министерството на правосъдието на САЩ, изглежда показват принц Андрю и Джефри Епстийн по време на лов в имението.

Балморал е собственост на британското кралско семейство от 1852 г. и традиционно е една от предпочитаните му резиденции.

Покойната кралица Елизабет II прекарваше там част от лятото и началото на есента почти всяка година.

Именно в Балморал тя почина на 8 септември 2022 г.

Днес имението се посещава най-често от крал Чарлз III и съпругата му. Територията му обхваща приблизително 50 000 акра, или над 20 000 хектара.

Нов скандал около връзките на Андрю с Епстийн

Полицейската проверка отново насочва вниманието към отношенията между Андрю и Джефри Епстийн, които през годините предизвикаха сериозен обществен и политически скандал във Великобритания.

Според информацията Андрю е бил лишен от кралските си титли в края на миналата година заради връзките си с осъдения финансист.

На 19 февруари тази година, когато навърши 66 години, той беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Разследването е свързано с твърдения, че е споделял поверителна информация с Епстийн по времето, когато е изпълнявал функциите на специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции.

Андрю заемаше този пост от 2001 до 2011 г., когато подаде оставка на фона на разрастващия се скандал около приятелството му с Епстийн.

След ареста бившият херцог на Йорк беше разпитан и впоследствие освободен, като разследването продължава.

Андрю последователно отрича да е извършвал нарушения.

Разследването е в начален етап

Шотландските власти все още не са оповестили подробности за сигнала, довел до проверката на предполагаем трафик на жени в Балморал.

Не е ясно и дали разследващите разполагат с нови доказателства, свързващи посещението на Епстийн през 1999 г. с предполагаемите престъпления.