ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

19-годишен младеж е задържан в София при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) заради мащабни кибератаки срещу Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), държавни институции и частни компании. Според разследващите той е използвал инструменти с изкуствен интелект за извличане на лични данни и разпространение на зловреден софтуер.

Младежът е действал в интернет пространството под два различни псевдонима, чрез които е прикривал самоличността си.

Източени са личните данни на хиляди потребители

Според събраните доказателства основната цел на кибератаките е била финансова печалба от продажбата на незаконно придобита информация.

Разследващите смятат, че задържаният е успял да получи достъп до бази данни, съдържащи информация за хиляди потребители.

Сред компрометираните данни са имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, както и история на онлайн покупки.

Предполага се, че информацията е била предназначена за продажба в специализирани хакерски форуми и канали в т.нар. тъмна мрежа (Dark Web).

Разпространявал опасен софтуер за кражба на пароли и банкови данни

Освен в атаките срещу институции и компании, 19-годишният е заподозрян и в популяризирането на зловреден софтуер, известен като „Cobra Stealer“.

Този тип програми са създадени за скрито извличане на чувствителна информация от заразени компютри.

Те могат да откраднат запазени пароли, банкови данни и информация за криптовалутни портфейли, без потребителят да разбере, че устройството му е компрометирано.

Според разследващите задържаният е рекламирал софтуера и е призовавал за неговото разпространение.

Иззети са компютри, телефони и документи

В рамките на операцията служителите на ГДБОП са извършили претърсвания на адреси в София.

При обиските са иззети компютърни конфигурации, твърди дискове, мобилни устройства и документи, които според разследващите имат отношение към предполагаемата престъпна дейност.

Предстои анализът на иззетите електронни устройства и информация да установи пълния обхват на кибератаките.

Повдигнати са три обвинения

Софийската градска прокуратура е повдигнала три обвинения на 19-годишния младеж.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснен точният размер на причинените щети, броят на засегнатите потребители и начинът, по който е била използвана придобитата информация.

Случаят отново поставя въпроса за защитата на личните данни и киберсигурността на държавните институции, обществените медии и частния сектор.