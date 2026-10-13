Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Около 300 магазина на френските вериги „Интермарше“ и „Нето“, както и най-малко 100 обекта на „Ю“, са били засегнати от кибератака срещу системите за управление на хладилните инсталации на датската компания „Данфос“, съобщи BFMTV.

При атаката хакери вероятно са получили дистанционен достъп до системите и са променили настройките за температурата на хладилниците и фризерите. В резултат на това големи количества пресни и замразени храни са станали негодни за употреба и е трябвало да бъдат изхвърлени.

Сериозни финансови загуби са отчетени и в област Елзас. Два супермаркета в град Хагенау – от веригите „Интермарше“ и „Ю“, са изчислили общите си щети на около 270 000 евро. Очаква се общата стойност на загубите в страната да достигне няколко милиона евро.