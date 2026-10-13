Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция
АР/БТА

Хакери са променили дистанционно температурите на хладилните инсталации, причинявайки загуби за стотици хиляди евро

Около 300 магазина на френските вериги „Интермарше“ и „Нето“, както и най-малко 100 обекта на „Ю“, са били засегнати от кибератака срещу системите за управление на хладилните инсталации на датската компания „Данфос“, съобщи BFMTV.

При атаката хакери вероятно са получили дистанционен достъп до системите и са променили настройките за температурата на хладилниците и фризерите. В резултат на това големи количества пресни и замразени храни са станали негодни за употреба и е трябвало да бъдат изхвърлени.

Сериозни финансови загуби са отчетени и в област Елзас. Два супермаркета в град Хагенау – от веригите „Интермарше“ и „Ю“, са изчислили общите си щети на около 270 000 евро. Очаква се общата стойност на загубите в страната да достигне няколко милиона евро.

Още по темата

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

Великобритания и Франция потвърдиха подкрепата си за Украйна

Великобритания и Франция потвърдиха подкрепата си за Украйна

Франция изстреля нова балистична ракета. Макрон: Посланието е ясно

Франция изстреля нова балистична ракета. Макрон: Посланието е ясно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Тръмп обвини Русия и Украйна в нарушаване на енергийното примирие

Тръмп обвини Русия и Украйна в нарушаване на енергийното примирие

Земетресение с магнитуд 6 разлюля Панама

Земетресение с магнитуд 6 разлюля Панама

Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети

Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети

Водещи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

  • Преди 14 минути
72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

  • Преди 16 минути
Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

  • Преди 17 минути
Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

  • Преди 24 минути
Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

  • Преди 32 минути
Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

  • Преди 33 минути
Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

  • Преди 34 минути
Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

  • Преди 42 минути
Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

  • Преди 46 минути
Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

  • Преди 51 минути
Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

  • Преди 51 минути
Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

  • Преди 51 минути