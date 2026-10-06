Новини
Търси
Подкаст
Свят

Франция изстреля нова балистична ракета. Макрон: Посланието е ясно

Франция изстреля нова балистична ракета. Макрон: Посланието е ясно
АП/БТА

Военните експерти оценяват обсега на фамилията M51 на над 9000 километра, като се предполага, че новата модификация притежава подобрена точност, по-голям обхват и усъвършенствани системи за преодоляване на противниковата противоракетна отбрана

Франция извърши първото успешно изпитателно изстрелване на най-новата си балистична ракета с подводно базиране M51.3. Военната демонстрация край бреговете на провинция Бретан има за цел да подчертае надеждността на френския ядрен възпиращ потенциал в момент на остро геополитическо противопоставяне с Русия, потвърдиха официално от Министерството на отбраната в Париж, предадено от Ройтерс.

Стратегическото оръжие е било изстреляно без боен заряд от борда на атомната подводница Le Vigilant. Операцията е част от процедурата по сертифициране на плавателния съд след преминаването на мащабен основен ремонт и техническа модернизация. От министерството изрично подчертаха, че изпитанието е проведено при пълно спазване на поетите международни ангажименти, а инертният товар е паднал в безопасна зона в Северния Атлантик.

Макар военното ведомство да не назовава директно Русия, изстрелването е ясен дипломатически сигнал. То идва само броени дни след като руският президент Владимир Путин предупреди западните държави да не ескалират конфликта около Украйна чрез оказване на натиск върху руския анклав Калининград. Москва вече декларира, че е готова да защити територията си с ядрено оръжие в случай на заплаха. В отговор от НАТО увериха, че ученията на Алианса не застрашават Руската федерация, а Кремъл допълни, че няма планове за офанзива срещу Европа.

Френският държавен глава Еманюел Макрон проследи лично операцията от борда на фрегата от военноморските сили и сподели видео в социалната мрежа Х. „Днес сме по-силни. Посланието беше изпратено силно и ясно, за да бъде получено там, където трябва“, обяви Макрон в официалното си обръщение.

Изпитанието е продължение на обявената от Париж линия за разширяване на ядрения арсенал и засилване на европейската отбранителна архитектура, включваща съвместни учения и евентуално разполагане на стратегически активи на съюзническа територия. В момента Франция отделя близо 5,6 милиарда евро годишно за поддръжка на общо 290 ядрени бойни глави, което я нарежда на четвърто място в света след САЩ, Русия и Великобритания.

Ракетата M51.3 влезе официално на въоръжение през октомври 2025 г.. Военните експерти оценяват обсега на фамилията M51 на над 9000 километра, като се предполага, че новата модификация притежава подобрена точност, по-голям обхват и усъвършенствани системи за преодоляване на противниковата противоракетна отбрана. Четири балистични подводници от този клас остават основният стълб на френската стратегическа сигурност в световния океан.

Още по темата

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Зеленски: Украинската ПВО не е успяла да свали нито една руска балистична ракета през нощта

Зеленски: Украинската ПВО не е успяла да свали нито една руска балистична ракета през нощта

Макрон: Времето работи срещу Русия

Макрон: Времето работи срещу Русия

Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай

Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Водещи

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Току-що
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 7 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 13 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 22 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 32 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 35 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 40 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели