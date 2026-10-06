Франция изстреля нова балистична ракета. Макрон: Посланието е ясно

Франция извърши първото успешно изпитателно изстрелване на най-новата си балистична ракета с подводно базиране M51.3. Военната демонстрация край бреговете на провинция Бретан има за цел да подчертае надеждността на френския ядрен възпиращ потенциал в момент на остро геополитическо противопоставяне с Русия, потвърдиха официално от Министерството на отбраната в Париж, предадено от Ройтерс.

Стратегическото оръжие е било изстреляно без боен заряд от борда на атомната подводница Le Vigilant. Операцията е част от процедурата по сертифициране на плавателния съд след преминаването на мащабен основен ремонт и техническа модернизация. От министерството изрично подчертаха, че изпитанието е проведено при пълно спазване на поетите международни ангажименти, а инертният товар е паднал в безопасна зона в Северния Атлантик.

Макар военното ведомство да не назовава директно Русия, изстрелването е ясен дипломатически сигнал. То идва само броени дни след като руският президент Владимир Путин предупреди западните държави да не ескалират конфликта около Украйна чрез оказване на натиск върху руския анклав Калининград. Москва вече декларира, че е готова да защити територията си с ядрено оръжие в случай на заплаха. В отговор от НАТО увериха, че ученията на Алианса не застрашават Руската федерация, а Кремъл допълни, че няма планове за офанзива срещу Европа.

Френският държавен глава Еманюел Макрон проследи лично операцията от борда на фрегата от военноморските сили и сподели видео в социалната мрежа Х. „Днес сме по-силни. Посланието беше изпратено силно и ясно, за да бъде получено там, където трябва“, обяви Макрон в официалното си обръщение.

Изпитанието е продължение на обявената от Париж линия за разширяване на ядрения арсенал и засилване на европейската отбранителна архитектура, включваща съвместни учения и евентуално разполагане на стратегически активи на съюзническа територия. В момента Франция отделя близо 5,6 милиарда евро годишно за поддръжка на общо 290 ядрени бойни глави, което я нарежда на четвърто място в света след САЩ, Русия и Великобритания.

Ракетата M51.3 влезе официално на въоръжение през октомври 2025 г.. Военните експерти оценяват обсега на фамилията M51 на над 9000 километра, като се предполага, че новата модификация притежава подобрена точност, по-голям обхват и усъвършенствани системи за преодоляване на противниковата противоракетна отбрана. Четири балистични подводници от този клас остават основният стълб на френската стратегическа сигурност в световния океан.