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Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай

Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай
АП/БТА

рюксел се опитва да защити индустрията си от огромния търговски дефицит с Пекин, който често е обвиняван в нарушаване на правилата чрез държавни субсидии, свръхпроизводство и дъмпингови цени

Германия и Франция стартираха нова съвместна инициатива, настоявайки за по-строги мерки от страна на Европейския съюз срещу нелоялните търговски практики на трети страни, съобщава ДПА.

В общо писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон предупредиха, че изкривяването на пазарите подкопава конкурентоспособността на европейския бизнес и засилва опасната икономическа зависимост. Поради неефективността на сегашните механизми, двамата лидери предлагат въвеждането на два нови инструмента.

Първата мярка е насочена към диверсификацията на доставките и цели да предотврати ситуация, в която компаниите от общността стават прекомерно зависими от доставчици от една-единствена държава.

Втората разпоредба представлява бърза процедура за ускорено изключване на чужди държави от европейския единен пазар. Тя ще се активира, когато трети страни съзнателно рушат равнопоставените условия и справедливата конкуренция чрез политически или икономически лостове, предизвиквайки системни смущения в пазарната среда.

В документа не се назовава директно конкретна страна, но според ДПА контекстът е пряко обвързан с търговската политика на Китай. Брюксел се опитва да защити индустрията си от огромния търговски дефицит с Пекин, който често е обвиняван в нарушаване на правилата чрез държавни субсидии, свръхпроизводство и дъмпингови цени, с които европейските компании не могат да се конкурират. За да може предложеният от Мерц и Макрон инструмент да функционира в кратки срокове, Европейската комисия ще получи широки правомощия. Той ще се задейства автоматично, освен ако държавите членки на ЕС не гласуват активно против него с квалифицирано мнозинство.

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