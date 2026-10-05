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Германия конфискува над 10 млн. евро от активите на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Германия конфискува над 10 млн. евро от активите на "криптокралицата" Ружа Игнатова
Стопкадър

С парите ще бъдат покрити загуби на потърпевши от измамната й схема

Властите в редица страни продължават да издирват "криптокралицата" Ружа Игнатова.

Преди повече от година германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея за предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалута "Уанкойн" (Onecoin).

Остава неизвестно местонахождението на Игнатова.

Прокуратурата в Билефелд съобщи днес, че е конфискувала около 10,1 млн. евро от активите на Игнатова, предава ДПА.

Парите са от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на потърпевшите.

Германските власти повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 г. В обвинителния акт са посочени около 17 500 потърпевши, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г. 

Смята се, че милиони инвеститори в цял свят са били засегнати и общият размер на щетите възлиза на няколко милиарда евро. Обвинението казва, че подсъдимата е създала схема за измами тип пирамида, за да промотира измислената от нея криптовалута. 

Седалището на компанията ѝ се намираше в град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

След като Игнатова пътува от София до Атина на 25 октомври 2017 г. и няма информация за нея. Тя фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване и Европол с международно издирвани лица. 

 

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