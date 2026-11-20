Италия е обхваната от 24-часова общонационална стачка, която засяга обществения и частния сектор и създава затруднения в здравеопазването, образованието и градския транспорт. Това съобщиха италиански медии, сред които и агенция АНСА.

Това е втората обща стачка в страната в рамките на 20 дни. Предишната се проведе на 30 октомври.

Протестът е организиран по инициатива на две синдикални организации – Италианската обща конфедерация на труда и Базовите комитети. Сред основните им искания са мерки срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и енергията, увеличаване на ниските възнаграждения и подобряване на здравеопазването и образованието.

В редица италиански градове са планирани протестни шествия. В големите градски центрове обаче са осигурени гарантирани часови интервали, през които общественият транспорт ще се движи.

След намесата на Европейската комисия стачката няма да засегне въздушния и железопътния транспорт, както и товарните превози.

От утре вечер в 21:00 ч. до неделя в 21:00 ч. обаче се очаква нова стачка в железопътния сектор. Тя е организирана от други две синдикални организации – Общата базова синдикална конфедерация и Базовия синдикат на транспортните работници.