ЕС разкри руска дезинформационна кампания, използвала протестите във Франция за разпалване на напрежение

Руска мрежа за дезинформация е разпространявала манипулативни видеоматериали за протестите във Франция, представяйки имиграцията като причина за безредиците и френското правителство като неспособно да се справи със ситуацията. Това се посочва във вътрешен доклад на Европейския съюз, с който Ройтерс се е запознала.

Според документа мрежата, известна като „Операция Оувърлоуд“ (Operation Overload), е разпространявала видеозаписи, представяни за материали на западни медии и насочени към френската публика. Част от тях съдържали неверни твърдения, че мигранти са изнасилвали участници в протестите или че предстоят терористични нападения.

Докладът обхваща периода от 7 до 21 октомври. В него се посочва, че целта на руската кампания е била да представи френското управление като слабо и все по-авторитарно.

„Подобни събития предлагат възможност да се подкопаят националните правителства, да се всее страх и разделение, както и да се повлияе на общественото мнение преди изборите“, се казва в анализа, изготвен от експерти по дезинформация към Европейската служба за външна дейност.

Според европейските специалисти „Операция Оувърлоуд“ действа от септември 2023 г. и е насочена срещу западни обществени личности, институции и медии. Сред основните ѝ цели са дискредитирането на тези организации и подкопаването на подкрепата за Украйна, като същевременно се разпространяват послания, съответстващи на интересите на Москва.

В документа обаче не се откриват доказателства, че Русия или други външни фактори са организирали протестите във Франция или са допринесли за разрастването на насилието. Дейността на мрежата е определена като опит за използване на вече възникналите безредици в своя полза.

Отделно разследване на френското Министерство на външните работи установява, че и профили в социалните мрежи, свързани с Израел и американското движение МАГА (Make America Great Again), са разпространявали негативни послания за протестите. В публикациите безредиците са били свързвани с радикалния ислямизъм и имиграцията.

Данните на френското дипломатическо ведомство показват значителен обхват на тези публикации в социалната мрежа Екс. Десетте най-гледани публикации за протестите от профили, свързвани с проруски среди, са събрали 2,8 милиона гледания между 16 и 18 октомври.

За същия период десетте най-популярни публикации от представители, инфлуенсъри и медии, свързани с движението МАГА, са достигнали над 49 милиона гледания. Публикациите от израелски представители, правителствени профили, медии и инфлуенсъри са събрали повече от 35 милиона гледания.

Двата доклада показват как различни външни участници са използвали политическото напрежение във Франция, за да разпространяват послания в подкрепа на собствените си интереси.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да провери независимо констатациите в двата документа.

Френските власти са насочили агенцията към изявление на президента Еманюел Макрон от 21 октомври. Тогава той заяви, че няма данни за видима чуждестранна намеса в самите протести, но е имало „чуждестранно манипулиране на информацията“.

Безредиците във Франция започнаха миналия месец, след като протести срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги прераснаха в едни от най-тежките прояви на насилие в страната през последните десетилетия, припомня Ройтерс.