34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

Най-малко 34 души са загинали, след като лодка с мигранти потъна край бреговете на Сенегал. Това съобщава Сенегалската информационна агенция (APS), позовавайки се на официален източник, цитирана от Би Би Си.

Според Министерството на вътрешните работи един човек е бил спасен, а броят на изчезналите все още не е установен.

Дървената лодка се е преобърнала между столицата Дакар и северния град Сен Луи. Плавателният съд е пътувал към испанските Канарски острови.

По данни на сенегалската организация за подпомагане на мигранти Boza Fii, цитирани от Франс прес, всички открити до момента тела са на сенегалски граждани. Националността на останалите пътници все още се изяснява, докато спасителните операции продължават.

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе изрази съболезнования на близките на загиналите и призова гражданите да не излагат живота си на риск с подобни опасни морски пътувания.

В публикация в социалната мрежа Екс той обеща засилване на действията срещу мрежите, организиращи незаконния трафик на хора. Държавният глава подчерта, че правителството ще продължи борбата срещу организаторите на тези пътувания и ще работи за създаване на повече перспективи за младите хора в страната.

Трагедията отново насочи вниманието към опасностите по атлантическия маршрут от Западна Африка към Канарските острови. Според испанската организация Walking Borders между януари и май 2026 г. по този маршрут са загинали 635 души – най-високият брой сред наблюдаваните от нея миграционни направления.

Организацията оценява, че през разглеждания период около 21 души са загивали на всеки 100 мигранти, достигнали Канарските острови.

Междувременно сенегалските власти съобщиха, че в петък са задържали друга лодка с 142 мигранти на борда, които също са се опитвали да достигнат Испания. Сред тях е имало 23 жени, две бебета и още две деца. Пътниците са били граждани на Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея и Нигерия.

Миграционният натиск се увеличава и на Канарските острови. В събота на испанския остров Ел Йеро беше обявено извънредно положение заради рязкото нарастване на пристигащите. По данни на местните власти от началото на ноември там са пристигнали над 3300 души с приблизително 30 лодки.

Канарските острови се утвърдиха като една от основните входни точки към Европа за мигранти и бежанци, предприемащи опасното прекосяване на Атлантическия океан от Западна Африка. Засиленият граничен контрол и сътрудничеството между европейските и северноафриканските държави вероятно са допринесли за пренасочването на част от миграционните потоци към този маршрут.

Сред причините, които карат хората да напускат Сенегал, Международната организация по миграция посочва ограничените възможности за работа, семейния натиск и вече установените миграционни мрежи. За много млади хора перспективата за по-добри доходи в чужбина остава силен мотив въпреки опасностите.

Според националната статистическа агенция на Сенегал близо една четвърт от младите хора в страната са били безработни през второто тримесечие на 2026 г. Това е сериозно предизвикателство пред правителството на президента Файе, който спечели изборите през 2024 г. с подкрепата на предимно младото население.

В неделя Министерството на вътрешните работи заяви, че ще продължи борбата с мрежите за трафик на хора, включително чрез засилване на сътрудничеството със съседните държави.