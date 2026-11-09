Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Пожар избухна в нефтопреработвателната рафинерия „Кириши“ (КИНЕФ) в Ленинградска област след атака с дронове през нощта срещу 9 ноември. За инцидента съобщи украинската агенция Укринформ, позовавайки се на руската медия АСТРА.

Анализ на видеозаписи от град Кириши, извършен от АСТРА, потвърждава, че на територията на рафинерията е избухнал пожар. Официалното наименование на предприятието е „Киришинефтеоргсинтез“. То се намира на около 100 километра югоизточно от Санкт Петербург.

Местни жители съобщават за активност на руската противовъздушна отбрана и силни експлозии в района на промишления комплекс.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди, че безпилотни апарати са атакували индустриалната зона на Кириши. По думите му над региона са били свалени 81 дрона.

Дрозденко съобщи и за паднали отломки в жилищна сграда в града, при което едно семейство е било евакуирано от апартамента си. Не се е наложила евакуация на останалите обитатели на входа. По думите на губернатора военните действия са продължили.

Втората по големина рафинерия в Русия

Нефтопреработвателният комплекс „Кириши“ е собственост на компанията „Сургутнефтегаз“ и е вторият по големина в Русия по обем на преработвания петрол. Той е единствената рафинерия от този тип в северозападната част на страната.

Предприятието е въведено в експлоатация през 1966 г., а проектният му капацитет е приблизително 20–21 милиона тона суров петрол годишно. В него се произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум, втечнен газ и нефтохимически продукти.

Рафинерията има стратегическо значение за региона, тъй като осигурява горива за Санкт Петербург, включително авиационен керосин за летище Пулково.

През 2025 г. САЩ наложиха санкции на „Сургутнефтегаз“ и свързани с компанията организации. КИНЕФ също фигурира в документацията по санкционните мерки. Ограничения срещу компанията бяха въведени и от Европейския съюз и Великобритания.

Поредица от атаки срещу руски енергийни обекти

Рафинерията в Кириши е била обект на многократни атаки с дронове през 2025 и 2026 г. След нападение на 30 август 2026 г. предприятието е преустановило изцяло преработката на петрол заради повреди по два агрегата за първична дестилация.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е свалила общо 430 безпилотни летателни апарата над различни части на страната. Посочени са Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Липецка, Орловска, Псковска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, Московска област и окупирания Крим.

По-рано, през нощта на 7 ноември, дронове атакуваха нефтена рафинерия в руския град Саратов. При отделно нападение с ракети беше предизвикан пожар в завода „Протон-Електротекс“ в град Орел, съобщава Укринформ.