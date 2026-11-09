Проданов към Божанов, Мирчев и Борисов: Явно старата "сглобка" ръжда не хваща

"Явно старата "сглобка" ръжда не хваща. Те се опитват с два листа, които разхват от няколко дни да покрият 500 страници одити на Сметната палата, които показват факти - не намерения, а факти. Лъжа е, че дефицитът за 2025 г. е бил 3%", каза председателят на финансовата комисия в парламента Константин Проданов.

За преговорите с ЕК за прехвърляне на част от парите от втория пенсионен стълб от частните фондове в бюджета на НОИ, Проданов обясни: "Планиране означава директно намерение, което намира отражение в политически документи. Не мога да знам какво е обсъждано на експертно ниво. Ако ровя в работната кореспонденция на предишните, може да излязат скандални неща".

Той каза, че с него като председател на Бюджетната комисия не е било обсъждано това прехвърляне.

"Ако слушам опозицията, излиза, че те са ни спрели да преместим част от парите по втория пенсионен стълб в НОИ. Статусът на г-н (Божидар) Божанов ни е стресирал до такава степен, че дори сме били готови да отидем отвъд това, което казва ЕК, само думите на Божанов са ни спрели. И господин Борисов се включва към дуото на Божанов и Ивайло Мирчев", каза Проданов.

Според Проданов сега опозицията саботира интелектуалните усилия на администрацията.

По думите му разговори за насочване на средствата от пенисонните фондове към инвестиции в инфраструктурата са полезни, това не става с национализация. "Това е модел, който трябва да се възприеме и държавата работи. Останалото е десен популизъм", каза Проданов.

Той каза, че ако подобна идея е консултирана в Министерство на финансите, тя е спряна още на това ниво.

"Не виждам защо финансовият министър Гълъб Донев трябва да подава оставка. Оставка трябва да подават хората, които лъгаха за дефицита, които лъгаха, че влизаме в еврозоната подготвени, а се оказа, че не сме. В интернет има достатъчно клипчета на Асен Василев, Николай Денков, Кирил Петков, които се кълнат, че цените няма да мръднат с една йота. Същите тези хора, които обясняваха как може да забогатеем на кредит. Голяма част от безобразията, с които се борим, бяха създадени по тяхно време", допълни Проданов.

"Цинизъм и гьонсуратлък е тези, които са виновни за това положение, сега да се изживяват като морални съдници, шествайки из студията на медиите", допълни председателят на Бюджетната комисия.