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Андрей Гюров за обвиненията на Йотова: Крадецът вика дръжте крадеца

Андрей Гюров за обвиненията на Йотова: Крадецът вика дръжте крадеца
БТА

Той добави, че „има едно опасно концентриране на власт, лоши тенденции, както в медийната среда, така и в ситуацията, която споменахме с организирането на изборите, намесването на държавния административен апарат в изборите, концентрация на законодателна и изпълнителна власт в ръцете на една и същия партия“

През целия ден успяхме да скъсяваме дистанцията до около 17 часа, когато бяха последните екзитполове. И след това нещо се е случило. Това заяви бившият служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров в ефира на НОВА Тв.

„Все още нямаме достъп до данни, които показват какви гласувания се са случили, в кои секции, в каква чeстота след 5 часа вечерта, но видяхме огромни разлики между това, което социологическите агенци показаха като екзитполове, и това, което излезе като крайен резултат“, добави той. Въпреки това той добави, че не се ангажира с изводи докато не види данните.

На директен въпрос дали подозира, че има намеса в изборите, Гюров коментира, че „не подозирам, просто очитам разликата между това, което видяхме като екзитполва, и това, което видяхме като краен резултат, и трябва да видим откъде се появява тази разлика“.

По отношение на начина, по който са били организирани изборите, Гюров заяви, че „никога досега в историята българското правителство не си е позволило пресцентърът на Министерски съвет да агитира открито за един от кандидатите“. Той добави, че е имало намеса на „целия кабинет и премиера в предизборната битка“. Гюров допълни, че въпреки това той приема така развилите се обстоятелства с изхода на изборите. 

Въпреки че след изборите той е поздравил президента Илияна Йотова за победата, Гюров добави, че „има едно опасно концентриране на власт, лоши тенденции, както в медийната среда, така и в ситуацията, която споменахме с организирането на изборите, намесването на държавния административен апарат в изборите, концентрация на законодателна и изпълнителна власт в ръцете на една и същия партия“.

Гюров коментира и предизборната кампания като отговори на обвиненията на Йотова, че това според нея е било кална кампания, като каза, че „темата с наркотрафикантите и помилванията са факти, а не компромати“. По думите му президентът Йотова е трябвало да даде отговори, които ние не сме чули.

„Информацията беше скрита в прокуратурата, бяха провалени изслушванията, българските граждани така и не успяха да разберат защо са правени тези помилвания. Това е един типичен подход на „крадецът вика дръжте крадеца“, каза още той. По думите му, ако Илияна Йотова е разполага с нещо компрометиращо за него, тя е трябвало да го покаже, защото е редно българските граждани да са информирани.

„Аз нямам притеснения. Ровя се в миналото си и се опитвам да намеря нещо, за което да се притеснявам и не мога да го намеря, но тя ако го има, нека да го каже“, допълни Гюров.

Според него провелия се между двамата дебат е повлиял и в положителна, и в отрицателна посока. Той обаче отбеляза, че „действащият президент използва лъжи за разделение“, докато неговият подход е бил базиран на използването на факти.

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