Ливърпул нахлу в Топ 4 и закотви Кристъл Палас на дъното

Ливърпул се изкачи на четвърто място във Висшата лига, след като победи Кристъл Палас с 3:1. Мърсисайдци нямаха проблеми на „Селхърст Парк" и изградиха солиден аванс с голове на Алексис Мак Алистър (40'), Флориан Вирц (54') и Александър Исак (89'). Почетното попадение за „орлите" реализира Еди Нкетия от дузпа в добавеното време. Палас ще завърши кръга на последно място със 7 точки.

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Така отборът на Андони Ираола прекъсна серията от две последователни загуби във всички турнири - срещу Арсенал и Фенербахче. Ливърпул продължи и силното си представяне далеч от „Анфийлд“ - четвърта поредна шампионатна победа като гост и общо четири успеха и едно равенство в петте визити през сезона.

Междувременно „червените" вече се оглеждат за заместник на дългогодишния №1 под рамката Алисон. Бразилският вратар запази титулярното си място въпреки трансфера на грузинеца Гиорги Мамардашвили. На „Анфийлд" обаче мисля дългосрочно и ще се опитат да привлекат вратаря на Порто Диого Коща, който е и избор №1 в националния отбор на Португалия.