Евертън изпревари Ливърпул след обрат срещу новак

Евертън продължава силните си изяви от началото на сезона, след като направи обрат от 0:1 до 3:1 срещу Ковънтри. Тиерно Бари вкара два гола и направи асистенция за успеха, а ВАР на три пъти взе решения в ущърб на новака в английската Висша лига. „Карамелите" събраха 16 точки и временно изпревариха градския си съперник Ливърпул в класирането. „Червените" имат 15 точки, но и мач по-малко.

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Още през първата част Евертън можеше да остане с човек по-малко, но Джеймс Тарковски се измъкна, въпреки че на камерите се видя как дърпа съперник за косата в наказателното поле.

Всичко по-интересно от футболна гледна точка се случи през второто полувреме. Още в 47-ата минута Ковънтри поиска дузпа за нарушение срещу Тайво Авоний, но реферът първоначално не отсъди такава. Ситуацията беше преразгледана с ВАР, но в крайна сметка решението не бе променено.

Въпреки това гостите първи нанесоха своя удар. В 52-ата минута Ян Гбохо се оказа на точното място след рикошет в наказателното поле и с удар в средата на вратата откри резултата за 0:1. Отговорът на Евертън обаче беше мълниеносен. Само четири минути по-късно, в 56-ата, Виталий Миколенко центрира в наказателното поле, където Тиерно Бари с глава възстанови равенството - 1:1.

В 61-ата минута Тиерно Бари отново се оказа в прегръдките на съотборниците си, след като получи топката във вратарското поле и я прати в мрежата за 2:1. Попадението беше разгледано с ВАР за евентуална засада, но такава не бе отсъдена и системата за трети път бе на страната на домакините.

Крайният резултат беше оформен в 81-ата минута. Киърнън Дюсбъри-Хол получи перфектен пас на границата на наказателното поле от Тиерно Бари и с прецизен удар в долния ляв ъгъл не остави шансове на вратаря за крайното 3:1.