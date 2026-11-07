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Евертън изпревари Ливърпул след обрат срещу новак

Евертън изпревари Ливърпул след обрат срещу новак
БТА

„Карамелите" на три пъти получиха подкрепа от ВАР

Евертън продължава силните си изяви от началото на сезона, след като направи обрат от 0:1 до 3:1 срещу Ковънтри. Тиерно Бари вкара два гола и направи асистенция за успеха, а ВАР на три пъти взе решения в ущърб на новака в английската Висша лига. „Карамелите" събраха 16 точки и временно изпревариха градския си съперник Ливърпул в класирането. „Червените" имат 15 точки, но и мач по-малко.

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Още през първата част Евертън можеше да остане с човек по-малко, но Джеймс Тарковски се измъкна, въпреки че на камерите се видя как дърпа съперник за косата в наказателното поле.

Всичко по-интересно от футболна гледна точка се случи през второто полувреме. Още в 47-ата минута Ковънтри поиска дузпа за нарушение срещу Тайво Авоний, но реферът първоначално не отсъди такава. Ситуацията беше преразгледана с ВАР, но в крайна сметка решението не бе променено.

Въпреки това гостите първи нанесоха своя удар. В 52-ата минута Ян Гбохо се оказа на точното място след рикошет в наказателното поле и с удар в средата на вратата откри резултата за 0:1. Отговорът на Евертън обаче беше мълниеносен. Само четири минути по-късно, в 56-ата, Виталий Миколенко центрира в наказателното поле, където Тиерно Бари с глава възстанови равенството - 1:1. 

В 61-ата минута Тиерно Бари отново се оказа в прегръдките на съотборниците си, след като получи топката във вратарското поле и я прати в мрежата за 2:1. Попадението беше разгледано с ВАР за евентуална засада, но такава не бе отсъдена и системата за трети път бе на страната на домакините.

Крайният резултат беше оформен в 81-ата минута. Киърнън Дюсбъри-Хол получи перфектен пас на границата на наказателното поле от Тиерно Бари и с прецизен удар в долния ляв ъгъл не остави шансове на вратаря за крайното 3:1.

 

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