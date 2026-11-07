В Цапари, Северна Македония, ще почетат българските воини от "Македонската Шипка"

В село Цапари, край Битоля в Северна Македония, на 7 ноември ще бъде почетена паметта на българските воини, загинали по време на Първата световна война и погребани в българското военно гробище и в двора на църквата "Св. Георги".

На Архангелова задушница ще бъде отдадена почит на 214 български офицери и войници, погребани в българското военно гробище в селото. Възпоменателната церемония традиционно включва панихида за загиналите в църквата "Св. Георги", както и полагане на цветя пред надгробните паметници на седем български офицери, погребани в двора на храма.

Цапари се намира в района, където по време на Първата световна война е преминавала фронтовата линия. Българските войници са загинали в сраженията за Червената стена, при кота 1248. Битката от 1917 г. остава известна като "Македонската Шипка" и завършва с победа на българската армия срещу значително по-многобройни сили на Антантата.

Българското военно гробище в Цапари е признато през 2004 г. и е първото официално признато българско военно гробище на територията на Северна Македония. На него са погребани 214 български офицери и войници.

На възпоменателната церемония през 2025 г. бяха представители на българското Министерство на отбраната, посолството на България в Скопие, Генералното консулство в Битоля, курсанти от ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", дипломати и представители на българските сдружения в Северна Македония.

При поклонението през миналата година българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков заяви: "За поредна година сме се събрали днес, за да почетем паметта на героите, загинали за свободата и обединението на България. За пореден път сме в Цапари, в това гробище, само на няколко метра по-нататък от което е минавала фронтовата линия. Тази земя е пропита от нашата кръв и духът на това място е пропит от духа на българските воини."

Поклонението в Цапари е част от традицията България да отдава почит на загиналите си военнослужещи, погребани на територията на Северна Македония. В предходните години български делегации са посещавали и паметници и военни гробища в Прилеп, Дреново и Беранци.