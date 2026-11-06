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Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Иван Панков със силен мач за АЕК Ларнака

Новият национал на България Иван Панков изигра силен мач при победата на своя АЕК Ларнака с 4:1 над Кармиотиса. Двубоят беше от 9-ия кръг на кипърското първенство. Халфът остана на терена през почти целия мач, като се отличи с асистенция и греда. 

Българинът подаде на Рияд Баич за откриващото попадение в мача в 42-ата минута. Две по-късно Амор Лаюни удвои. В края на мача се разписаха още Енрик Саборит и Атанас Трика. 

За гостите беше точен Рубен Гарсия в 54-ата минута. 

Панков бе в основата на най-опасните атаки на АЕК преди почивката. В 27-ата минута той отправи отличен удар извън наказателното поле, но топката срещна гредата. 

След този успех АЕК е лидер във временното класиране с 20 точки. 

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