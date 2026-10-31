Футболист от Кипър дебютира за България
Иван Панков има два мача за младежката формация на "лъвовете"
Селекционерът на националния отбор по футбол Атанас Рибарски ще повика футболиста на АЕК Ларнака Иван Панков за предстоящите мачове в Лига на нациите, научи "Таралеж".
За 20-годишния играч това ще бъде дебют в представителния отбор на България, след като до момента има два мача за младежите.
Иван Панков може да играе в средата на терена и като десен бек. През лятото той премина от Красава в АЕК Ларнака. За новия си отбор той е изиграл 8 мача във всички турнири.
Панков е юноша на Красава, Кармиотиса и Арис Лимасол. През лятото на 2023 година се завръща в Красава, където записва 84 мача. През това лято е продаден на АЕК Ларнака за 100 000 евро, според Transfermarkt.
България ще се изправи срещу Исландия на 13 ноември в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в Талин.
Автор: Виктор Вутов