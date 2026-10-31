Футболист от Кипър дебютира за България

Селекционерът на националния отбор по футбол Атанас Рибарски ще повика футболиста на АЕК Ларнака Иван Панков за предстоящите мачове в Лига на нациите, научи "Таралеж".

За 20-годишния играч това ще бъде дебют в представителния отбор на България, след като до момента има два мача за младежите.

Иван Панков може да играе в средата на терена и като десен бек. През лятото той премина от Красава в АЕК Ларнака. За новия си отбор той е изиграл 8 мача във всички турнири.

Панков е юноша на Красава, Кармиотиса и Арис Лимасол. През лятото на 2023 година се завръща в Красава, където записва 84 мача. През това лято е продаден на АЕК Ларнака за 100 000 евро, според Transfermarkt.

България ще се изправи срещу Исландия на 13 ноември в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в Талин.

Автор: Виктор Вутов