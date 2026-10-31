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Такси излетя от мост в София, проби мантинелата и се преобърна

Такси излетя от мост в София, проби мантинелата и се преобърна

Охранителни камери заснеха инцидента край Бакърена фабрика. Към момента няма информация за пострадали

Таксиметров автомобил излетя от пътното платно, премина през предпазната мантинела и се преобърна в тревна площ в столичния квартал "Надежда“. Инцидентът е заснет от охранителните камери на близък автосервиз, а кадрите са разпространени в социалните мрежи, съобщава bTV.

На видеозаписа се вижда как таксито се движи с видимо висока скорост по новия мост при Бакърена фабрика, идвайки от района на "Орион“ в посока булевард "Ломско шосе“.

При достигане на острия завой, непосредствено преди спускането от моста към квартала, водачът губи контрол над автомобила. Таксито напуска пътното платно, преминава през мантинелата и се преобръща в тревната площ край пътя.

Кадрите от охранителните камери показват момента на катастрофата, но към този момент няма официална информация за пострадали, нито за състоянието на шофьора.

Все още не са съобщени и причините за инцидента. Предстои да бъде установено дали несъобразена скорост, техническа неизправност или друг фактор е довел до загубата на контрол над автомобила.

Междувременно от Министерството на вътрешните работи съобщават, че 24 души са ранени при 20 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие.

Само в София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, като един човек е пострадал.

От началото на октомври при пътни инциденти в страната са загинали 48 души, а 732 са ранени. Данните от началото на годината показват 411 загинали и над 7130 пострадали при катастрофи.

Видеото от инцидента с таксито е публикувано във Facebook групата "Катастрофи в София“ и е предоставено от Христо Петров.

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