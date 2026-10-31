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Елферсберг и Лукас Петков с убедителна победа в Бундеслигата

Елферсберг и Лукас Петков с убедителна победа в Бундеслигата
AP/БТА

Българският национал игра почти цял мач

Българският национал Лукас Петков започна като титуляр за Елферсберг при победата с 4:1 над Майнц у дома. Двубоят беше от осмия кръг на Бундеслигата. Фланговият нападател остана на терена до 88-ата минута. 

Победата изкачи "зебрите" на петото място в класирането с 13 точки, колкото имат и Фрайбург и Байер Леверкузен. 

Домакините поведоха още в 7-ата минута с гол на Феликс Кайдел от пряк свободен удар. В 26-ата минута Франк Ониека удвои. 

В добавеното време на първата част Морис Кратенмахер вкара трети гол за Елферсберг. 

В 88-ата минута Ралф Адам замени Петков, а секунди по-късно Коул Кембъл вкара четвърти гол за домакините. 

Крайния резултат оформи Бенедикт Холербах. В края на мача Шефан Пош от гостите получи втори жълт картон. 

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