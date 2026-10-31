"Политическо цунами" в Сърбия: Оставки и разследвания след поражението на Вучич

Сърбия навлиза в период на сериозни политически и институционални промени след изборите на 25 октомври, на които студентската листа постигна победа над политическите сили, свързани с дългогодишното управление на Александър Вучич. Оставки в ръководствата на обществени медии, действия на прокуратурата и масови празненства бележат първата седмица след вота, съобщава bTV.

Според международния редактор на медията Николай Кръстев избирателната активност е достигнала 70%, а над 2,2 милиона души са подкрепили студентската листа. Той определи случващото се в западната ни съседка като "политическо цунами“.

Още от ранните часове на изборния ден пред избирателните секции са се образували опашки. След обявяването на резултатите хиляди граждани са излезли по улиците на сръбските градове, за да отпразнуват политическия обрат.

Кръстев сравнява обществената атмосфера със събитията около падането на Слободан Милошевич през октомври 2000 г. Според него вотът се е превърнал в своеобразен референдум за управлението на Вучич.

Една от най-значимите промени след изборите е свързана с действията на сръбската прокуратура. По информация на bTV главният прокурор Загорка Доловац е разпоредила преразглеждането на случаи, свързани със съмнения за злоупотреби от представители на предишното управление.

Сред тях е и трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която 16 души загинаха след срутването на бетонна козирка.

Именно този инцидент постави началото на продължителните студентски протести, които постепенно прераснаха в мащабно обществено недоволство срещу властта. След изборите са се появили и нови искания за оставки на високопоставени представители на съдебната система.

Промени настъпват и в сръбските обществени медии. Радио и телевизия Войводина започна централната си новинарска емисия с публично извинение към зрителите за начина, по който е отразявала политическите и обществените събития през последните години.

"Информацията се представяше едностранчиво. А репортажите се излъчваха безкритично. Не се задаваха правилните въпроси или изобщо не се задаваха въпроси. И за това дължим извинения на нашите зрители“, се посочва в изявлението на медията.

По думите на Николай Кръстев подобни процеси се наблюдават и в Радио и телевизия Сърбия. Той съобщава за оставки на генералния директор, директора на новините и представители на ръководните екипи на централната информационна емисия.

Напрежение има и около частната телевизия "Информер“, известна с близостта си до Александър Вучич. Според разказа на Кръстев протестиращи са влезли в редакцията и са извели главния ѝ редактор.

За обществените настроения в страната говори и журналистката Даниела Бузурович, която в интервю за bTV, записано преди обявяването на изборните резултати, описва живота в Сърбия като белязан от страх и политическо разделение.

"Има два типа хора. Хората, които са с него, имат ужасно много пари. Те живеят прекрасно. Останалите хора живеят или в страх, или в борба“, заявява Бузурович.

Според нея решаваща роля за високата избирателна активност са изиграли студентите, които в продължение на две години са обикаляли страната и са разговаряли с гражданите.

"Те ходеха през цяла Сърбия. С велосипеди, пеша, от къща на къща. Говореха с хората. Две години не са малко“, разказва журналистката.

Въпреки изборния резултат политическата ситуация остава сложна. Предстои конституирането на новия парламент и съставянето на правителство, а според информацията на bTV се очаква да бъдат насрочени и президентски избори след прекъсването на втория мандат на Александър Вучич.

"Пред Сърбия предстоят много сложни месеци“, прогнозира Николай Кръстев.

Изборната победа на студентското движение поставя началото на нов политически етап за страната, но тепърва ще стане ясно дали промените ще доведат до трайни реформи в институциите, правосъдието и медиите, както и как ще се отразят на европейския път на Сърбия.