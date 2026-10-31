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Цолов след дебюта си във Формула 1: Не е зле за момче от България!

Цолов след дебюта си във Формула 1: Не е зле за момче от България!
Facebook/ Nikola Tsolov Racing

"Изминах дълъг път, за да стигна дотук", написа българския пилот в социланите мрежи

Българският пилот Никола Цолов направи своя дебют във Формула 1. Той взе участие в първата свободна тренировка на Гран при на Мексико, заменяйки Лиъм Лоусън в състава на Рейсинг Булс. 

Българския лъв даде 12-то време, изоставайки със само 0.126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад. 

„Какъв ден само... Никак не е зле за едно момче от България с големи мечти! Изминах дълъг път, за да стигна дотук, с много възходи и падения, но никога не спрях да вярвам и да работя усилено за моменти като този. Мечтите наистина се сбъдват, а участието ми в официална сесия във Формула 1 е спомен, който никога няма да забравя!

Огромни благодарности на Ред Бул и Рейсинг Булс за доверието, за предоставената възможност и за това, че ми осигуриха необходимите условия, за да покажа на какво съм способен. Най-доброто тепърва предстои“, написа Българския лъв.

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