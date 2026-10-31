Новини
Търси
Подкаст
Общество

Енергиен експерт предупреди: "Топлофикация София" е в технически фалит от десетилетие

Енергиен експерт предупреди: "Топлофикация София" е в технически фалит от десетилетие
БТА

Мартин Владимиров предупреди за риск от сериозни аварии в столичното дружество и коментира поскъпването на природния газ на фона на обещанията за запазване на цените на парното и тока

"Топлофикация София" се намира в тежко финансово състояние и се нуждае от спешно преструктуриране. Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията, пред bTV.

"Това дружество е в технически фалит от едно десетилетие. То е на командно дишане, посредством квази легални начини за дофинансиране от държавата", заяви експертът.

По думите му финансовите проблеми вече застрашават и поддръжката на инфраструктурата.

Владимиров предупреди, че липсата на средства за ремонти може да доведе до поредица от аварии и прекъсвания на топлоподаването. Като възможно дългосрочно решение той посочи преструктурирането на дружеството в електроенергийна компания.

Експертът коментира и очакваното поскъпване на природния газ, след като "Булгаргаз" първоначално поиска увеличение от близо 34%.

Според него българските потребители продължават да получават едни от най-изгодните цени в Европа благодарение на доставките на азерски газ.

"Цената на природния газ вчера достигна над 105 евро за мегаватчас. Това, което предлага "Булгаргаз", е почти двойно по-ниска цена", посочи Владимиров.

Той предупреди и за възможен политически натиск върху Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като правителството увери, че цените на парното и електроенергията за домакинствата ще останат непроменени до 1 юли 2027 г.

Според Владимиров изкуственото задържане на цените може допълнително да влоши финансовото състояние на "Булгаргаз", който по думите му вече изпитва затруднения заради договора с турската компания "Боташ".

Експертът призова да не се създава излишна паника, но подчерта, че решенията на независимия регулатор трябва да се основават на реалните икономически условия.

Още по темата

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента

Мартин Владимиров: Очаквам 2 евро за литър дизел

Мартин Владимиров: Очаквам 2 евро за литър дизел

Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са по-ниски от други страни в ЕС

Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са по-ниски от други страни в ЕС

Мартин Владимиров: Ще има увеличаване на цената на горивата вследствие на войната в Иран

Мартин Владимиров: Ще има увеличаване на цената на горивата вследствие на войната в Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

Водещи

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

  • Преди 1 минута
35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

  • Преди 2 минути
Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

  • Преди 7 минути
Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

  • Преди 11 минути
Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

  • Преди 17 минути
Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

  • Преди 21 минути
Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

  • Преди 32 минути
Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

  • Преди 35 минути
След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

  • Преди 48 минути
Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

  • Преди 1 час
Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 1 час
МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

  • Преди 1 час
"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

  • Преди 1 час
Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

  • Преди 2 часа