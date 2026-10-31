Енергиен експерт предупреди: "Топлофикация София" е в технически фалит от десетилетие

"Топлофикация София" се намира в тежко финансово състояние и се нуждае от спешно преструктуриране. Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията, пред bTV.

"Това дружество е в технически фалит от едно десетилетие. То е на командно дишане, посредством квази легални начини за дофинансиране от държавата", заяви експертът.

По думите му финансовите проблеми вече застрашават и поддръжката на инфраструктурата.

Владимиров предупреди, че липсата на средства за ремонти може да доведе до поредица от аварии и прекъсвания на топлоподаването. Като възможно дългосрочно решение той посочи преструктурирането на дружеството в електроенергийна компания.

Експертът коментира и очакваното поскъпване на природния газ, след като "Булгаргаз" първоначално поиска увеличение от близо 34%.

Според него българските потребители продължават да получават едни от най-изгодните цени в Европа благодарение на доставките на азерски газ.

"Цената на природния газ вчера достигна над 105 евро за мегаватчас. Това, което предлага "Булгаргаз", е почти двойно по-ниска цена", посочи Владимиров.

Той предупреди и за възможен политически натиск върху Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като правителството увери, че цените на парното и електроенергията за домакинствата ще останат непроменени до 1 юли 2027 г.

Според Владимиров изкуственото задържане на цените може допълнително да влоши финансовото състояние на "Булгаргаз", който по думите му вече изпитва затруднения заради договора с турската компания "Боташ".

Експертът призова да не се създава излишна паника, но подчерта, че решенията на независимия регулатор трябва да се основават на реалните икономически условия.