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Вицепремиерът Пулев: 135 млн. евро за индустриализация в бюджета за 2027 г.

Вицепремиерът Пулев: 135 млн. евро за индустриализация в бюджета за 2027 г.
БТА

Правителството планира инвестиции в индустриални паркове, които да привлекат частен капитал и да стимулират производството в страната

Програма за индустриализация на стойност 135 млн. евро ще бъде включена в държавния бюджет за 2027 г. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред БНТ.

Средствата ще бъдат насочени към индустриални зони с потенциал за привличане на нови инвестиции в различни региони на България.

"Говорим за индустриализация под формата на индустриални паркове. Инвестициите в индустриални паркове ще бъдат катализатор за ръста на различни индустрии", обясни Пулев.

По думите му Министерството на икономиката вече е анализирало възможностите на редица индустриални паркове в страната и е определило няколко перспективни района.

Целта е всяко вложено евро от държавата да привлече между 5 и 20 евро частни инвестиции.

Министърът коментира и предвиденото поемане на нов държавен дълг. Според него решаващо е не самото теглене на заеми, а начинът, по който средствата се използват.

"Аз съм твърд привърженик на нов дълг в инвестиционна форма", заяви Пулев, като подчерта, че подкрепя финансирането на индустриални зони и мерки за развитие на бизнеса.

Той предупреди, че използването на нови заеми единствено за покриване на бюджетни дефицити и текущи разходи създава риск от дългова спирала.

Проектът на бюджета за 2027 г. се очаква да бъде представен на 2 ноември. Според Пулев амбицията на правителството е до 2030 г. България да постигне съществена промяна в икономическия си модел.

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