Чирпан събира средства, за да спаси къщата, в която е нощувал Васил Левски

Община Чирпан е на финалната права в дарителската кампания за откупуване на родната къща на възрожденеца Георги Данчов - Зографина. Историческата сграда е мястото, където е заседавал местният таен революционен комитет и е нощувал Васил Левски.

След реституцията през 90-те години къщата преминава в частни ръце, сменя няколко собственици и дори е превърната в питейно заведение. През последните години обаче сградата пустее.

Кметът Ивайло Крачолов съобщи, че вече са събрани две трети от необходимите средства, като общината разчита на дарения от граждани и местния бизнес.

"Много се надявам, че в рамките още на следващия месец-два, най-късно до края на годината, ще сме готови със сумата, която собствениците са обявили", заяви Крачолов пред bTV.

Георги Данчов е сред близките съратници на Апостола на свободата. Той е председател на революционния комитет в Чирпан и изработва тайни документи, използвани от Левски при пътуванията му в Османската империя. Заради опита си да помогне на заловения Апостол Данчов е заточен в Диарбекир.

След придобиването на сградата общината планира да я реставрира и превърне в музей, в който да бъдат изложени исторически и етнографски експонати от националноосвободителните борби.

Директорът на Историческия музей в Чирпан Нанси Маринова обясни, че се предвижда и възстановяване на прочутото Данчово кафене, където посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на възрожденския град.

След реставрацията местната власт ще кандидатства къщата да получи статут на културна ценност от национално значение.

Амбицията е историческата сграда отново да отвори врати за посетители и да се превърне в една от основните културни забележителности на Чирпан.