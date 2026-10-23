Мъж падна от влак в Чирпан, с опасност за живота е

65-годишен мъж е в тежко състояние и с опасност за живота, след като е паднал от потеглящ пътнически влак на железопътната гара в Чирпан. Пострадалият първоначално отказал болнично лечение, но на следващия ден се наложило да бъде транспортиран до лечебно заведение в Стара Загора.

Информацията е потвърдена от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал късно вечерта

Произшествието е регистрирано около 22:00 часа на 21 октомври.

По първоначални данни мъжът е паднал на перона в момента, когато пътническият влак, пътуващ от Пловдив за Стара Загора, е потеглял от гарата в Чирпан.

На пострадалия е оказана медицинска помощ от екип на местния филиал на Спешна помощ. След прегледа обаче той е отказал лечение и е бил освободен.

На следващата сутрин състоянието му наложило хоспитализация

Около 9:30 часа на 22 октомври 65-годишният мъж отново потърсил помощ в спешния център в Чирпан.

След повторен медицински преглед е транспортиран до болница в Стара Загора за допълнителни изследвания.

Там е приет за лечение, като лекарите са установили, че състоянието му е животозастрашаващо.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до падането на мъжа от влака.