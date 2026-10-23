Мъж падна от влак в Чирпан, с опасност за живота е
Инцидентът станал на гарата
65-годишен мъж е в тежко състояние и с опасност за живота, след като е паднал от потеглящ пътнически влак на железопътната гара в Чирпан. Пострадалият първоначално отказал болнично лечение, но на следващия ден се наложило да бъде транспортиран до лечебно заведение в Стара Загора.
Информацията е потвърдена от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Инцидентът е станал късно вечерта
Произшествието е регистрирано около 22:00 часа на 21 октомври.
По първоначални данни мъжът е паднал на перона в момента, когато пътническият влак, пътуващ от Пловдив за Стара Загора, е потеглял от гарата в Чирпан.
На пострадалия е оказана медицинска помощ от екип на местния филиал на Спешна помощ. След прегледа обаче той е отказал лечение и е бил освободен.
На следващата сутрин състоянието му наложило хоспитализация
Около 9:30 часа на 22 октомври 65-годишният мъж отново потърсил помощ в спешния център в Чирпан.
След повторен медицински преглед е транспортиран до болница в Стара Загора за допълнителни изследвания.
Там е приет за лечение, като лекарите са установили, че състоянието му е животозастрашаващо.
По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до падането на мъжа от влака.