53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

53-годишен мъж от Варна е задържан в Шумен, след като у него са открити наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В криминалната полиция в Шумен е постъпил сигнал за мъже, заподозрени в разпространение на наркотици. Във връзка с него са предприети действия за установяването им и спирането на автомобила, с който се придвижват.

Около 16:30 ч. вчера край Шумен за проверка е спрян лек автомобил „Мерцедес“ с варненска регистрация, управляван от 29-годишен мъж от Варна. В колата пътувал и 53-годишният му съгражданин, у когото са открити 16 грама кристалообразно вещество, 10 грама суха листна тревна маса и вейп с около седем милилитра течност.

При полевия наркотест веществата реагирали на метамфетамин и марихуана и били иззети.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.