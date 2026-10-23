Филаделфия с грандиозен обрат, Оклахома подчини Денвър

Оклахома Сити Тъндър победи Денвър Нъгетс с 96:84 в един от интересните двубои от програмата на NBA. Никола Йокич остана под обичайното си ниво, като завърши срещата с 13 точки, 7 борби и 5 асистенции за 35 минути. Сръбската звезда реализира едва 5 от 19-те си стрелби от игра и допусна две грешки.

Денвър започна по-добре и спечели първата четвърт с 27:24. В началото на втората част тимът направи серия от 8:0, но не успя да натрупа решаваща преднина. Оклахома остана близо в резултата, а след почивката наложи волята си и стигна до победата.

Филаделфия 76-ърс сътвори впечатляващ обрат от 29 точки и надви Кливланд Кавалиърс със 114:106 в първото си домакинство за сезона. Леброн Джеймс допринесе със 17 точки, 10 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. Тайрийз Макси, Джоел Ембийд и Джейлън Браун също завършиха с поне 20 точки.

Преди срещата Доналд Тръмп разкритикува Джеймс за поведението му по време на националния химн в откриващия мач срещу Ню Йорк Никс. Баскетболната звезда отговори кратко на отправените обвинения.

„Сигурно е бил слаб ден за новини в офиса“, заяви четирикратният носител на наградата MVP.