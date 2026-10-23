Българско злато в Италия: Александра Петрова триумфира в шотокан карате
Ученичката спечели титлата в дисциплината „Кихон Ипон“ при 7-9-годишните.
Александра Петрова постигна сериозен международен успех, след като завоюва златен медал на състезание по шотокан карате SKDUN в Линяно Сабиадоро, Италия.
Младата българска състезателка триумфира в дисциплината „Кихон Ипон“ в категорията за деца между 7 и 9 години.
Отличието е резултат от постоянството, дисциплината и усилените тренировки на Александра. С представянето си тя демонстрира силен дух и впечатляваща воля за победа.
Успехът е повод за гордост за нейното семейство, учителите и всички, които подкрепят развитието на младите български таланти. Златният медал е важна стъпка в спортния път на малката шампионка.