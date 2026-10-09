ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс е намерил впечатляващ начин да съкрати пътуването си до тренировките на Филаделфия. Суперзвездата използва хеликоптер между дома си в Ню Йорк и Филаделфия. Това отнема около 45 минути, а с колата времето скача до 2 часа. Стойността на едно отиване и връщане е между 6000 и 9000 долара. Сметката обаче не се плаща лично от баскетболиста, а от една от компаниите, с които има договор - Fanatics.

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

ЛеБрон Джеймс записа първо участие за новия си отбор в НБА Филаделфия 76-ърс. Краля игра 18 минути при загуба от Бруклин Нетс със 108:114 в контрола преди началото на сезона. 41-годишният Джеймс записа 10 точки, 4 борби и 5 асистенции, като показа, че все още е един от най-добрите баскетболисти.

Филаделфия привлече Джеймс след 8 сезона в Лос Анджелис Лейкърс и сглоби отбор, който ще се опита да се бори за титлата. Любопитното е, че звездата може да бъде използван като център в част от мачоввете. Причината е тежката контузия на титуляра на тази позиция Ариел Хукпорти.