Евролигата каза „не" на НБА: Европа отхвърли американската оферта

Евролигата отхвърли предложението на НБА за бъдещето на европейския клубен баскетбол. Срещата между двете страни се проведе край езерото Комо. Предложението е било обвързано със запазването на настоящата структура на Евролигата и поставяне на пауза върху плановете за разширяване на турнира.

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Това означава, че към този момент Евролигата няма да приеме предложението на американската лига и ще продължи да развива собствен проект за бъдещето на европейския баскетбол.

Въпреки категоричния отказ, това не означава край на разговорите между двете страни. Част от клубовете са склонни да продължат преговорите, ако НБА представи ново и подобрено предложение.

Евролигата междувременно продължава да обсъжда собственото си развитие, включително идеята за превръщане на настоящите дългосрочни лицензи в постоянни франчайзи. Планът за евентуално разширяване от 20 на 24 отбора обаче остава без окончателно решение на този етап.

Американската лига продължава подготовката си за проекта NBA Europe, който е планиран за старт през 2027 г. Идеята е да бъде създадена нова европейска клубна баскетболна надпревара с 16 отбора, като НБА може да продължи напред и без официално споразумение с Евролигата.