Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Евролигата каза „не" на НБА: Европа отхвърли американската оферта

Евролигата каза „не" на НБА: Европа отхвърли американската оферта
БТА

Преговорите между двете страни обаче най-вероятно ще продължат

Евролигата отхвърли предложението на НБА за бъдещето на европейския клубен баскетбол. Срещата между двете страни се проведе край езерото Комо. Предложението е било обвързано със запазването на настоящата структура на Евролигата и поставяне на пауза върху плановете за разширяване на турнира.

София отново ще е домакин на мачове от Евролигата

Това означава, че към този момент Евролигата няма да приеме предложението на американската лига и ще продължи да развива собствен проект за бъдещето на европейския баскетбол.

Въпреки категоричния отказ, това не означава край на разговорите между двете страни. Част от клубовете са склонни да продължат преговорите, ако НБА представи ново и подобрено предложение.

Евролигата междувременно продължава да обсъжда собственото си развитие, включително идеята за превръщане на настоящите дългосрочни лицензи в постоянни франчайзи. Планът за евентуално разширяване от 20 на 24 отбора обаче остава без окончателно решение на този етап.

Американската лига продължава подготовката си за проекта NBA Europe, който е планиран за старт през 2027 г. Идеята е да бъде създадена нова европейска клубна баскетболна надпревара с 16 отбора, като НБА може да продължи напред и без официално споразумение с Евролигата.

Още по темата

Везенков блести при нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Везенков блести при нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Везенков след триумфа в Евролигата: Не мога да опиша какво е усещането

Везенков след триумфа в Евролигата: Не мога да опиша какво е усещането

Александър Везенков в Топ 5 на най-високоплатените баскетболисти в Европа

Александър Везенков в Топ 5 на най-високоплатените баскетболисти в Европа

България победи Румъния на баскетбол, Везенков с 36 точки

България победи Румъния на баскетбол, Везенков с 36 точки

Везенков за завръщане в НБА: Никога не казвай никога

Везенков за завръщане в НБА: Никога не казвай никога

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 7 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 17 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 20 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 25 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 29 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 35 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 52 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 54 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 1 час
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил