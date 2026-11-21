Вихрен разби Пирин Благоевград с 6:1 у дома в югозападно дерби от 17-ия кръг във Втора лига. Два гола за успеха на "еделвайсите" вкара Преслав Йорданов, а по веднъж се разписаха Даниел Манолев, Калоян Кръстев, Томи Костадинов и Лео Пимента.

Йордан Костов беше точен за "орлетата".

С успеха Вихрен събра 35 точки и излезе начело във временното класиране, изпреварвайки Черноморец Бургас, който е с две по-малко.

В друг мач от днес Етър отстъпи с 1:2 у дома на Спортист Своге. Виктор Добрев откри резултата за "шоколадите" в 8-ата минута. Малко след почивката Стелиян Добрев изравни. Победния гол за гостите беше дело на Антонио Попов в 67-ата минута.

Хебър се наложи с 3:1 у дома над Локомотив Горна Оряховица. Мартин Михайлов даде аванс на "гробарите" пет минути преди края на първата част. В началото на втората Жулиян Иванов изравни. В 49-ата минута отново Михайлов беше точен за 2:1. Крайния резултат оформи Константин Павлов в 65-ата минута.

В другите мачове от днес дубъла на Лудогорец разби Марек с 3:0, а Спартак Плевен и Несебър завършиха 1:1.