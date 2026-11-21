Мардин на Ивайло Петев и Здравко Димитров загуби с 1:2 домакинството си на Бандърмаспор. Двубоят беше от 15-ия кръг на Първа лига на Турция.

Димитров започна като титуляр и се отличи с асистенция за гола на своя тим, след което беше заменен в 78-ата минута от Осман Йълдъръм.

Мардин поведе в края на първата част с гол на Тоньо Теклич. Седем минути след почивката Тосин Кехинде изравни. В 58-ата минута гостите направиха пълен обрат чрез Джани Бруно.

Отборът на Петев и Димитров остава на пето място във временното класиране с 25 точки. Бандърмаспор е 13-и със 17 точки.