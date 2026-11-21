Популярният турски певец Сердар Ортач записа нова песен с българска изпълнителка.

Този път Ортач направи дует с певицата Теодора.

Песента е със заглавие „Как да продължа“ и е записана на два езика между София и Истанбул само за седем дни.

„Как да продължа“ е история за любов. Българският текст е дело на Петя Радева, а турският – на Сердар Ортач.

Въпреки здравословните си проблеми в последно време Сердар Ортач издържа дълъг запис на крак.

Сердар Ортач е имал много участия в България заедно с български изпълнители и изпълнителки. Той има и дуетна песен с певицата Емануела.

През ноември 2024 г. Сердар Ортач и още 15 известни личности бяха арестувани при операция в Истанбул заради подстрекаване към незаконни залагания, информира Анадолската агенция.