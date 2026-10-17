1 милиард зрители, 170 държави: как турските сериали завладяват света

Рекордните 1 милиард зрители в близо 170 държави гледат турски сериали, обяви наскоро турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

"Сериалите допринасят за популяризирането на турския език и културата на Турция в чужбина", каза Мурат Янчъ, директор телевизионни направления в компанията „Демирьорен Медия“, по време на участието си в MIPCOM 2026 - едно от водещите международни изложения за телевизионни продукции. Събитието се провежда в Кан, Франция.

Очевидно е, че турските сериали през последните години са завладели вниманието на зрителите в световен мащаб. В България също години наред турските продукции печелят все повече фенове, като много от тях пътуват все повече за Турция, а немалко хора започват да изучават турски език. Интересът към героите и техните истории все по-често прераства в желание да се опознае страната, в която се развива действието.

Успехът на турските сериали показва, че една красива любовна история в Истанбул, залез над Босфора, романтична разходка сред приказните пейзажи на Кападокия могат да направят за популяризирането на една държава много повече, отколкото десетки рекламни кампании. Турските сериали са ярък пример за това как телевизионното развлечение се превръща в инструмент за културно влияние и дори в двигател за туризма.

1 милиард зрители в близо 170 държави - тази впечатляваща статистика превръща сериалите дори не просто в успешен експортен продукт, а в своеобразен посланик на Турция пред света.

Освен в България и в световен мащаб се наблюдава изключително засилен интерес към турския език. Хората слушат музиката от любимите си продукции и се запознават с местните традиции, кухня и начин на живот.

Истанбул, Кападокия и Егейското крайбрежие са сред дестинациите, които печелят допълнителна популярност благодарение на турските продукции. Красивите пейзажи, историческите сгради, традиционните ресторанти, оживените градски улици създават образ на страната, който остава в съзнанието на зрителите. Така любопитството постепенно се превръща в желание на хората да посетят местата, които са виждали на екрана. Да се разходят по улицата, по която е преминавал любимият им герой, да опитат ястие от позната сцена или да видят на живо пейзажа от запомнящ се епизод.

Турските власти осъзнават потенциала на тази връзка между киното, телевизията и туризма. Министерството на културата и туризма работи за обединяване на международната популярност на сериалите с популяризирането на туристическите дестинации, гастрономията и културното наследство на страната.

Бизнес за милиарди и „мека сила“

Успехът на турските сериали има сериозно икономическо измерение. По данни, представени от представители на турската медийна индустрия, приходите от продажбите на сериалите са достигнали приблизително 1 милиард долара за миналата година.

Продукциите на Турция се радват на изключителна популярност в Близкия изток, Африка, Европа, Латинска Америка и най-вече на Балканите, както и в Русия и в още редица страни от бившия СССР.

Турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой многократно изтъква, че телевизионните продукции са важна част от международния образ на страната.

Междувременно дигиталните платформи и социалните мрежи дават нов живот на сериалите. След края на даден епизод или сезон почитателите продължават да споделят сцени, да обсъждат героите и да създават собствено съдържание.

Турция вече работи и по проекти, които свързват кратки телевизионни продукции с реклама на туризма.

Според редица класации най-гледаният турски сериал е "Великолепният век" - историческа драма за султан Сюлейман Великолепни. Сериалът е гледан от над 350 милиона зрители в над 170 страни.