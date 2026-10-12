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Известният турски актьор Чагатай Улусой посети родното село на баща му в България

Известният турски актьор Чагатай Улусой посети родното село на баща му в България

Турската мегазвезда от скоро има и българско гражданство

Известният турски актьор Чагатай Улусой посети родното село на баща му в България, предава Хаберлер.

Улусой, който е сред най-скъпо платените актьори в Турция, от скоро има и българско гражданство.

Хаберлер информира, че Улусой е посетил село Бели Лом (в Разградско) заедно с майка си и баща си.

Визитата в селото е предизвикала голяма радост сред местните жители.

Чагатай Улусой е роден в Истанбул през 1990 г. Баща му е родом от Разградско, а майка му има корени от  Босна и Херцеговина.

Актьорът участва в хитовите турски сериали „Огледален свят", „Кварталът на богатите", „Мечтата на Ешреф" и „Вътрешен човек".

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