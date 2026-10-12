Известният турски актьор Чагатай Улусой посети родното село на баща му в България
Турската мегазвезда от скоро има и българско гражданство
Известният турски актьор Чагатай Улусой посети родното село на баща му в България, предава Хаберлер.
Улусой, който е сред най-скъпо платените актьори в Турция, от скоро има и българско гражданство.
Хаберлер информира, че Улусой е посетил село Бели Лом (в Разградско) заедно с майка си и баща си.
Визитата в селото е предизвикала голяма радост сред местните жители.
Чагатай Улусой е роден в Истанбул през 1990 г. Баща му е родом от Разградско, а майка му има корени от Босна и Херцеговина.
Актьорът участва в хитовите турски сериали „Огледален свят", „Кварталът на богатите", „Мечтата на Ешреф" и „Вътрешен човек".