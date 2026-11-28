Част от феновете на Левски, които бяха атакувани от ултраси на Олимпик Марсилия по време на мача между двата отбора от Лига Европа, се завърнаха у нас в петък.

"Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана”, коментира пред NOVA един от тях.

Той отрича да е имало провокация от привърженици на Левски, като смята, че по този начин френските медии искат да оправдаят случилото се. "Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“”.

„Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва”, добави той.

Друг фен споделя, че гледката е била страшна. "Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас”.