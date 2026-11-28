Отписан от Христо Янев със заявка за титулярно място в ЦСКА
Тамиму Уору изигра силен мач срещу Трабзонспор
Десният краен защитник Тамиму Уору ще бъде възнаграден за силното представяне срещу Трабзонспор, съобщава „Тема Спорт“. Националът на Бенин ще започне като титуляр за ЦСКА в предстоящото шампионатно гостуване на Дунав. Двубоят в Русе е във вторник от 18:30 часа.
Уору бе предпочетен пред Пастор за мача с Трабзонспор в отсъствието на Бари Котър, който е без картотека за Лигата на конференциите. 23-годишният африканец не бе започвал като титуляр от 4 месеца насам, а единственият му старт завърши след по-малко от половин час на терена, след като Христо Янев го смени още преди почивката срещу Ботев Пд на 27 юли.
Гиздол постепенно реабилитира Уору в състава, давайки му шанс като резерва, за да се стигне и до пускането му в четвъртък вечер срещу силния турски съперник. Тамиму започна колебливо, но след това вдигна оборотите и тотално обезличи крилото Ноа Савиоло. Бенинецът бе бурно аплодиран от публиката, като заслужи висока оценка за представянето си. Бе заменен принудително в края на двубоя и именно влезлият на негово място Теодор Иванов носи отговорност за победния гол на Трабзон.
Състоянието на Уору е добро, като в състава няма проблеми с контузени футболисти след тежката битка в четвъртък вечер. Така той ще е готов да стартира срещу Дунав във вторник. Давид Пастор пък остава извън борда. Той остана резерва в два от последните три мача, а на „Колежа“ бе сменен още на почивката.