Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) предупреди, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра е възможно временно ограничаване на движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли.

Мярката може да бъде въведена след 14:00 часа днес по преценка на областните пътни управления и Националния координационен център.

Целта е да се осигури достатъчно време за почистване на пътните настилки, обработването им срещу заледяване и гарантиране на безопасността на движението.

Пътните служби следят метеорологичната обстановка, като особено внимание се обръща на високопланинските райони и проходите, където рискът от хлъзгавост и заледявания е най-голям.

С приоритет ще бъдат почиствани автомагистралите, най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, свързващи Северна и Южна България.

Предупреждението идва на фона на очакваното рязко влошаване на времето. За събота, 28 ноември, е обявен червен код за опасни метеорологични явления в шест области заради очаквани обилни валежи, сняг и виелици.

От АПИ призовават водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, да избягват резки маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника.

При евентуални ограничения шофьорите трябва да спазват указанията на контролните органи и да проявяват търпение.

Пътната агенция препоръчва в автомобилите да има достатъчно гориво, вода и храна, особено при пътувания на дълги разстояния и през планински райони.

В София 170 снегорина са в готовност за зимното почистване, а Столичната община е осигурила над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на заледени участъци.

От АПИ съветват гражданите да следят актуалната пътна обстановка преди пътуване, тъй като ограниченията могат да бъдат въвеждани според развитието на метеорологичните условия.