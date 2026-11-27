Фалшиви аудио и видеозаписи на конкретни личности, които не отговарят на реалността, ще се прилагат все по-често. Това коментира ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) проф. Илин Савов по "Nova News" във връзка със сблъсъците в Марсилия с фенове на „Левски“.

"За съжаление, в новата ера дигиталното въздействие се отразява върху всички млади хора и не само млади. Гледах много внимателно репортажа и видях на много места хора, които са радикализирани до крайна степен. Вече имаме един феномен, а именно радикализация без вербовка, тоест да се насочват млади хора да утвърждават себе си чрез комуникация в затворени групи", заяви той.

Според Савов насилието и ескалацията на агресия показват, че службите за сигурност и правоохранителните органи в цяла Европа трябва да мислят по нов начин – чрез проследяване на определени поведения и тактически действия от страна на агитки, особено на радикализирани такива.

По думите му новите технологии дават възможност за прогноза коя част от публиката започва поведенчески да насочва вниманието си към агресивно поведение в следващите няколко минути.

Ректорът на АМВР прогнозира, че чрез изкуствен интелект ще се правят анализи и оценка на риска при агитките по време на футболен мач. За кибертероризма посочва, че обучението на служителите за противодействие и превенция на атаки в дигитална среда ще обезпечава спокойствието на всички.

"Въпрос на време е тези процеси, които се случват със заплахи в дигиталното пространство, да бъдат отрегулирани и всеки да си получи заслуженото", коментира той.

Савов отбеляза, че алгоритмите определят набелязването на целта и че в дигитална среда е много лесно да се избере цел, която да бъде атакувана алгоритмично. По думите му по този начин разкриването на посегателството става трудно, но ограничаването му е въпрос на време.

През последните две години се е появил нов вид престъпност – „платформена престъпност“, при която приложение със зловреден софтуер издърпва неправомерно данни от телефонното устройство – снимки, видеа, чатове, лични карти, паспорти и нотариални актове. По думите на Савов дигиталните престъпни организирани групи използват автоматизирани бот системи с програмирани алгоритми, които атакуват и прогнозират жертвите си.

"Това е дигиталното предложение към всеки един потребител да инсталира конкретно приложение в телефона си. Ако има зловреден софтуер в него, който да активира процес, то автоматично приложението започва да издърпва данни неправомерно от телефонното устройство, като снимки, видеа, чатове или други маркирани снимкови материали и документи, като лични карти, паспорти, нотариални актове, и започва да се извършва издевателство върху конкретния човек", заяви ректорът на АМВР.

"Много хора мислят, че това посегателство се извършва от други хора. Това не е така. В момента дигиталните престъпни организирани групи използват автоматизирани бот системи, които с програмирани алгоритми започват да атакуват и да прогнозират жертвите си", добави той.

Проф. Савов призова гражданите да проверяват внимателно информацията.