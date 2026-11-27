Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се обяви против възобновените намерения за проучване и добив на природен газ в Добруджа и заяви подкрепа за протестните действия на земеделски производители и жители на община Генерал Тошево, планирани за 28 ноември.

Несъгласието е насочено срещу инвестиционното предложение за разработване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, което обхваща участъците „Рогозина“, „Рогозина-изток“, „Чернооково“ и „Калина“ на територията на общината. НАЗ се противопоставя както на проучването и добива на конвенционален природен газ, така и на шистов газ в земеделските земи на Добруджа, независимо от използваните технологии.

Според асоциацията газодобивните дейности създават рискове от замърсяване на подземните води, увреждане на плодородните почви и нарушаване на земеделската дейност. От НАЗ посочват, че последиците могат да засегнат питейната вода, поминъка на хиляди семейства и продоволствената сигурност на страната.

"Нито една краткосрочна икономическа полза не може да оправдае поемането на подобен риск", заявяват от организацията.

НАЗ припомня местния референдум в община Генерал Тошево от 17 декември 2017 г., на който 96,91% от гласувалите са се обявили против общината да одобрява устройствени планове за проучване и добив на нефт, природен газ и други подземни богатства. Вотът е валиден при избирателна активност от 57,78%.

През януари 2018 г. Експертният екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна не е одобрил инвестиционното предложение за находището с площ 219 кв. км, внесено от „Русгеоком БГ“ ЕАД. През септември тази година в общината започна нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда за разработването на находището, включваща четирите участъка, за които са организирани обществени обсъждания.

Заключителното обществено обсъждане е насрочено за 28 ноември от 11:00 ч. в сградата на община Генерал Тошево. За същия ден земеделски производители подготвят протестно шествие с тежка техника в града.

НАЗ настоява министър-председателят и министрите на околната среда и водите, на земеделието и храните, на икономиката, инвестициите и индустрията и на енергетиката да предприемат действия за недопускане на реализацията на инвестиционното предложение, трайна защита на земеделските земи и подземните води и зачитане на волята на местното население. Асоциацията заявява, че ще отстоява позицията си със законни средства и ще подкрепя местната общност до намирането на трайно решение.