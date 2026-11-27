Назначаването на новия директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ предизвика остра реакция от семейството на 6-годишния Ангел, който почина след стоматологично лечение под обща анестезия в клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив.

Причината за недоволството е, че д-р Калин Калинов е работил в лечебното заведение, чийто лиценз беше отнет след констатирани нарушения, свързани с дейността му.

Бащата на детето Георги Райчев постави под съмнение дали новият директор може да бъде безпристрастен при бъдещи проверки на клиниката.

„Ако той беше на високо морално ниво и искаше да заема такива позиции, нямаше да отиде точно в болница, която е уличена, че работи без разрешителни“.

Пред БТВ д-р Калинов обясни, че е започнал работа в „Медикус Алфа“ близо година след смъртта на детето.

„Започнах работа тази година, месец май, на 4-часов трудов договор за консултативни прегледи в доболничната помощ на центъра, а не в болничната“.

По думите му няма връзка между неговата работа и конкретния случай с Ангел. Новият директор заяви още, че лично е разпоредил планова проверка в медицинския център.

„Моят ангажимент е да бъда безпристрастен. Това е моят морален ангажимент и не бих си и помислил да прикривам каквито и да е обстоятелства за едно дете“.

От Министерството на здравеопазването също посочиха, че наказателното производство по случая е от компетентността на прокуратурата и съда.

От ведомството уточняват, че д-р Калинов не е участвал в дейностите, при които са били установени нарушения, няма отношение към конкретния случай с Ангел и не е сред обвиняемите по делото.

Междувременно Върховният административен съд спря предварителното изпълнение на заповедта за отнемане на лиценза на „Медикус Алфа“, като мотивът е риск от неплатежоспособност на лечебното заведение.

Делото за окончателното отнемане на лиценза предстои да бъде разгледано от Апелативния съд в Пловдив.