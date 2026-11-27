Бащата на 6-годишния Ангел скочи срещу новия шеф на „Медицински надзор“
Бащата на детето Георги Райчев постави под съмнение дали новият директор може да бъде безпристрастен при бъдещи проверки на клиниката
Назначаването на новия директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ предизвика остра реакция от семейството на 6-годишния Ангел, който почина след стоматологично лечение под обща анестезия в клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив.
Причината за недоволството е, че д-р Калин Калинов е работил в лечебното заведение, чийто лиценз беше отнет след констатирани нарушения, свързани с дейността му.
Бащата на детето Георги Райчев постави под съмнение дали новият директор може да бъде безпристрастен при бъдещи проверки на клиниката.
„Ако той беше на високо морално ниво и искаше да заема такива позиции, нямаше да отиде точно в болница, която е уличена, че работи без разрешителни“.
Пред БТВ д-р Калинов обясни, че е започнал работа в „Медикус Алфа“ близо година след смъртта на детето.
„Започнах работа тази година, месец май, на 4-часов трудов договор за консултативни прегледи в доболничната помощ на центъра, а не в болничната“.
По думите му няма връзка между неговата работа и конкретния случай с Ангел. Новият директор заяви още, че лично е разпоредил планова проверка в медицинския център.
„Моят ангажимент е да бъда безпристрастен. Това е моят морален ангажимент и не бих си и помислил да прикривам каквито и да е обстоятелства за едно дете“.
От Министерството на здравеопазването също посочиха, че наказателното производство по случая е от компетентността на прокуратурата и съда.
От ведомството уточняват, че д-р Калинов не е участвал в дейностите, при които са били установени нарушения, няма отношение към конкретния случай с Ангел и не е сред обвиняемите по делото.
Междувременно Върховният административен съд спря предварителното изпълнение на заповедта за отнемане на лиценза на „Медикус Алфа“, като мотивът е риск от неплатежоспособност на лечебното заведение.
Делото за окончателното отнемане на лиценза предстои да бъде разгледано от Апелативния съд в Пловдив.