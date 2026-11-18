„Заведохме детето си на зъболекар, а го изведохме мъртво!“ – с тези думи родителите на 6-годишния Ангел описват трагедията, която преобръща живота им.

Повече от година след смъртта на момчето семейството продължава да търси отговори и настоява за справедливост и наказание за всички, които според тях имат отношение към случилото се. В интервю за ТАРАЛЕЖ Магдалена и Георги Райчеви разказват за последните часове на сина си, за въпросите, които продължават да ги измъчват, и за дългия път през институциите и съдебната система.

От ТАРАЛЕЖ потърсихме и позицията на лечебното заведение.

Представител на „Медикус Алфа“ изложи своята версия за протичането на стоматологичната процедура, приложението на упойката и състоянието на детето след нея. Според него Ангел е бил стабилен при последните прегледи от анестезиолога, а влошаването е настъпило след напускането му.

По думите на родителите съдебното производство вече е започнало, но е било спряно заради процесуален пропуск от страна на прокуратурата, който съдът не е приел. Семейството очаква делото да продължи или материалите да бъдат върнати на прокуратурата за отстраняване на нередностите. Родителите разказват и за срещата си с анестезиолога и останалите медицински лица в съдебната зала. Майката споделя, че се е почувствала унизена и не е видяла у тях съжаление или поемане на отговорност за случилото се.

„Почувствах се унизена. При положение че те убиха детето ми, аз се почувствах така, сякаш за тях сме някакви нищожества. В очите им не видях нито съжаление, нито чувство за вина. Абсолютно нищо“, споделя майката на Ангел за срещата си с медицинските лица в съдебната зала.

Защо избрали „Медикус Алфа“?

Семейството избрало клиниката, защото познавало сина на нейния собственик Младен Младенов. Ангел имал стоматологични проблеми още от тригодишна възраст. Родителите разказват, че са се консултирали с лекари и са получили препоръка зъбите му да бъдат лекувани, за да се избегнат бъдещи усложнения. Така стигнали до решението за стоматологичната процедура под пълна упойка в „Медикус Алфа“. По думите на родителите обаче те не получили своевременно достатъчно информация какво точно е било извършено по време на манипулацията. Стоматоложката им съобщила, че са лекувани четири кариеса. Семейството поставя сериозни въпроси и около приложената упойка.

„Ние дори не знаехме колко зъба са му направили. Четяхме, че му е правена операция на киста, а такова нещо не е имало. Когато се свързахме със стоматоложката, тя ни каза, че са направени четири кариеса. Не сметна за необходимо да дойде лично и да обясни на родителите какво се е случило с детето им“, разказват те.

Родителите твърдят, че според съдебномедицинската експертиза и медицинската документация е имало трикратно превишаване на дозата. Те поставят и въпроса за прилагането на антидот.

Какво се е случило след процедурата?

Родителите разказват, че след около три часа и половина – четири часа видели Ангел буден, но видимо неразположен. Потърсили анестезиолога Пламен Мандев, тъй като състоянието на детето ги притеснило.

По техния разказ състоянието на момчето започнало да се влошава, а пръстите му посинели. Родителите твърдят, че анестезиологът останал още около 15 минути, след което си тръгнал.

„Дишането му се промени, пръстите му започнаха да посиняват. Извикахме го, за да му кажем да види детето. Около 15 минути по-късно той си тръгна. Как можеш да оставиш дете в такова състояние и просто да си тръгнеш?“, питат родителите.

Семейството разказа, че опит за помощ е направил млад стажант по акушерство и гинекология, а в лечебното заведение не е имало педиатър, реанимационен екип и линейка. Това са обстоятелства, които родителите настояват да бъдат изяснени в рамките на разследването.

Младен Младенов от „Медикус Алфа“ оспорва част от разказа на родителите за продължителността на процедурата и времето, през което детето е било под упойка. По неговите думи стоматологичната интервенция е продължила около два часа и половина, а общата анестезия – приблизително три часа.

Той посочва, че са били обработени три пломби и един кариес, като подчертава, че времето за подобна процедура зависи от сложността на работата и от конкретния случай. Младенов обяснява, че след приключването на стоматологичната манипулация подаването на медикаментите за поддържане на анестезията е било спряно. След това започнал процесът по извеждане на детето от упойката и възстановяване на самостоятелното дишане. Според изложената от него версия около 12:00 часа процедурата приключила, а приблизително между 12:10 и 12:20 часа Ангел вече бил раздишан и преместен от операционната в болничната стая.

Един от основните въпроси, поставени от родителите, е свързан с количеството на приложеното лекарство Нивалин.

Семейството твърди, че според експертизата дозата е била многократно по-висока от допустимата. Представителят на клиниката обаче дава различно обяснение. По думите му медикаментът се прилага в процеса на извеждане от анестезията, като дозата може да бъде подавана на няколко етапа. Ако детето не започне да диша достатъчно добре, се преценява дали да бъде приложено допълнително количество. Той твърди, че в случая Нивалин е бил поставян на части, а не наведнъж. Според обяснението му не може директно да се сравнява количеството на медикамента в течна форма, използвано при анестезия, с дозировката за перорално приложение, например под формата на таблетки. Младенов подчертава, че въпросът дали е приложено прекомерно количество и дали това е имало отношение към смъртта на детето трябва да бъде изяснен чрез медицинската експертиза и заключенията на вещите лица. Той посочва още, че според него подобни медицински решения зависят от индивидуалното състояние на пациента и вида на анестезията.

По думите на Младен Младенов след преместването на Ангел в болничната стая анестезиологът го е посетил няколко пъти – приблизително в 12:30 часа, около 12:50 часа и малко преди 13:00 часа.

При тези посещения, според неговия разказ, детето е реагирало на въпросите и на проверките на медицинския специалист. То отговаряло, когато го питали как се чувства, и реагирало при стимулиране. Той твърди, че около 13:00 часа анестезиологът преценил, че състоянието на Ангел е стабилно, и напуснал клиниката. Според версията на лечебното заведение влошаването настъпило малко след това – около 13:05–13:10 часа. Той обяснява, че лекарят не е напуснал детето в състояние, което е преценил като критично, а си е тръгнал, защото при последната проверка Ангел е бил контактен и е реагирал.

Според представителя на клиниката състоянието на детето не се е влошило внезапно за секунди. В периода след около 13:05 часа медицинският екип започнал да установява какво се случва, след което Ангел бил преместен обратно в операционната.

Младенов твърди, че са били предприети действия за обдишване и оказване на помощ, като в опитите за спасяване на детето са се включили няколко медицински специалисти. Представителят оспорва твърденията, че в клиниката не е имало хора, които да се опитат да помогнат. По думите му на място са били около десет души, включително и самият той.

От „Медикус Алфа“ са на мнение, че медицинските специалисти не трябва да бъдат отстранявани от работа само заради настъпилия трагичен инцидент, преди да бъде установена отговорността им. По думите му лекарите работят в клиниката от години, а подобен случай не е имало.

„За мен няма тяхна грешка“, е позицията на Младен Младенов, като същевременно уточнява, че окончателният отговор трябва да дойде от експертизата и съда. Той настоява да се изчакат резултатите от разследването и експертизите.

След смъртта на Ангел родителите започнали сами да събират документи и информация за дейността на лечебното заведение. По думите им чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация са получили документи, които според тях показват над 30 нарушения.

Те твърдят, че в клиниката са извършвани и процедури без необходимите разрешения, като посочват липосукция и други медицински дейности. Семейството подало сигнали и до СДВР. По думите на родителите оттам им било съобщено, че материали, отнасящи се до пет или шест души, са изпратени до Софийската градска прокуратура за преценка за евентуални престъпления по служба. Сред посочените от тях съмнения са фалшифициране на подписи, превишаване на правомощия, злоупотреба с власт и неглижиране на информация.

Бащата Георги Райчев разказва, че лично е потърсил информация от Софийската градска прокуратура за развитието на случая.

По думите му оттам му било съобщено, че е образувано дело, но не получил конкретни подробности за предприетите действия. Райчев твърди, че номерът, с който разполагат в прокуратурата, се различавал от този, с който семейството разполага. Не му била предоставена и информация колко души са привлечени като обвиняеми или кой прокурор и следовател работи по случая.

„Разбрахме, че нещо се случва, но какво точно – все още не е ясно“, разказва Георги Райчев пред ТАРАЛЕЖ. Така и към момента родителите твърдят, че нямат достатъчно яснота за развитието на производството и за конкретните действия на прокуратурата по сигналите, които са подали.

Бащата отправя критики и към действията на бившия здравен министър Михаил Околийски. По думите му доклади на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са били връщани за допълнителна работа. Той поставя въпроса защо институциите не са реагирали по-решително и дали са били предприети всички необходими действия за установяване на нарушенията.

Клиниката „Медикус Алфа“ е с отнет лиценз от Министерството на здравеопазването, но около принудителното прекратяване на дейността ѝ има и съдебни производства. Георги Райчев разказва, че Административният съд в Пловдив е допуснал лечебното заведение да продължи дейността си до окончателното произнасяне по спора. По думите му мотивите са били свързани със здравето и живота на пациентите. Бащата твърди, че РЗИ е извело пациентите от клиниката десет дни по-рано. Той посочва още, че Върховният административен съд е потвърдил определението, след като клиниката е представила данни за финансови затруднения, банков кредит и проблеми с доставчици.

Анестезиологът Пламен Мандев е на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева, а стоматоложката е обжалвала административна глоба в размер на 300 лева.

„За какви хора говорим? Един човек, замесен в смъртта на дете след медицинска процедура, е на свобода срещу 3000 лева. Какво струва детският живот?“, питат те.

Бащата е категоричен, че според него отговорността за смъртта на детето трябва да бъде понесена с най-тежките предвидени от закона наказания. Той смята, че анестезиологът трябва да бъде съден за умишлено убийство. Правната квалификация на деянието и вината на конкретните лица обаче са въпроси, които трябва да бъдат установени от компетентните органи и съда.

„Искаме виновните да влязат в затвора“, настояват родителите.

Родителите разказват за тежкото отражение върху семейството и за малкото си дете, което продължава да търси брат си.

Ангел е трябвало да бъде първокласник.

Вместо да го изпратят на училище, родителите му продължават да търсят отговор на въпроса как едно посещение при зъболекар е завършило със смъртта на шестгодишното им дете.

„Ние просто съществуваме физически. Ние умряхме в деня, в който загубихме Ангел. За нас животът е разделен на преди и след. Малкото ни дете постоянно плаче и търси брат си. Живеем със спомените и с обвинението, че заведохме детето си на зъболекар, а го изведохме мъртво“, споделят те.

За Магдалена и Георги Райчеви битката не е приключила. Тя е за Ангел, който трябваше да бъде първокласник, но вместо училищен звънец семейството му чува тишината на една празна стая.

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