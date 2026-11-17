Голямата звезда на световното ски бягане Йоханес Клаебо ще пропусне откриването на сезона в Норвегия. Причината е контузия на левия палец, която не позволява на 11-кратния олимпийски шампион да се включи в предстоящите състезания в Бейтостолен. Новината беше потвърдена от Норвежката ски федерация. От организацията обявиха, че Клаебо вече е подновил леките тренировки, но все още не е получил медицинско разрешение да се състезава. Решението за пропускането на надпреварите е взето след консултация с медицинския екип.

Отсъствието на норвежкия ас е сериозен удар за интереса към националното откриване на сезона, което ще се проведе между 20 и 22 ноември. Програмата в Бейтостолен включва индивидуален старт на 10 километра класически стил, спринт и състезание на 15 километра свободен стил.

Все пак има надежда, че травмата няма да извади Клаебо от първия кръг на Световната купа. Той е насрочен за 27-29 ноември в Рука, Финландия. Лекарят на норвежкия национален отбор Ове Верхаген изрази умерен оптимизъм относно възстановяването на звездата.

Самият Клаебо също се надява да бъде готов за международния сезон. Норвежецът призна, че е очаквал с особено нетърпение състезанията в Бейтостолен, тъй като именно там преди десет години направи пробива си при мъжете. Клаебо влиза в новата кампания след изключително успешен период, в който затвърди статута си на най-голямата звезда в дисциплината. Сега основната му цел е да се възстанови напълно, за да не пропусне началото на битката за нови отличия в Световната купа.