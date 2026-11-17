Балкан Ботевград записа втора победа в дебютния си сезон в Еврокъп и първа пред собствена публика. На свой терен в „Арена Ботевград“ тимът надви германския Улм с 86:78, след като изигра най-силния си мач в нападение, водеше през повечето време и успя да удържи натиска на съперника в края.

Женският национален отбор по баскетбол победи Чехия

Така шампионите на България вече са с баланс 2:6, като няма да имат мачове в Еврокъп до декември заради паузата за националните отбори. Преди това им предстои визита на Политехника в НБЛ.

Джаванте МакКой бе в основата на успеха на Балкан с впечатляващ дабъл-дабъл от 22 точки и 13 асистенции, към които добави и 6 борби. Константин Тошков завърши със 17 точки и 4 борби, като реализира три от четирите си опита от тройката. Бония допринесе с 13 точки и 6 асистенции, а Камка-Чомче се отчете с 11 точки и 7 борби.

За Улм най-резултатен бе Армел Траоре с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби. Ратай добави 14 точки, а Мамна и Уотсън-Бой завършиха с по 13, като последният записа още 8 борби и 4 асистенции.