Мощният венозен анестетик пропофол е вероятната основна причина за смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Това показва 30-страничен токсикологичен доклад на лабораторията по съдебна медицина и токсикология към Солунския университет "Аристотел", съобщава гръцкото издание Protothema.

Експертите, ръководени от професор Николаос Райкос, са установили наличието на още осем вещества в организма на изпълнителя. Според публикуваната информация комбинацията им с пропофола вероятно е допринесла за фаталното влошаване на състоянието му.

54-годишният певец почина на 9 септември по време на процедура по плазмафереза в частна клиника в атинския квартал "Колонаки".

Според разследването след прилагането на упойката Мазонакис е получил тежък епизод на апнея – временно спиране на дишането. Експертите разглеждат и въпроса дали наличието на необходимата апаратура за подаване на кислород е можело да предотврати смъртта му.

Данните от медицинското оборудване показват, че процедурата е започнала в 14:14 часа, а около 15:15 часа са се задействали предупредителни сигнали за проблем със състоянието на пациента.

Между 15:23 и 15:27 часа апаратурата е преустановила работа. Според публикуваната хронология сигналът до спешната помощ е подаден близо час по-късно.

Мазонакис е транспортиран до болница "Елпис", където е констатирана смъртта му.

Двамата ръководители на частния медицински център – Йоана Гака и д-р Илиас Теодоропулос, се намират в предварителния арест във връзка с разследването.

Материалите от токсикологичната експертиза се предоставят на разследващите органи, които трябва да установят обстоятелствата около смъртта на изпълнителя и евентуалната отговорност на медицинския персонал.