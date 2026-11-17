Андрей Гюров отправи критики към правителството заради липсата на ясни публични отговори и конкретни мерки за защита на корабоплаването в Черно море. В публикация във Facebook той коментира последните два морски инцидента, при които бяха спасени общо 31 моряци, и предупреди за нарастващите рискове пред българската икономика.

"Вчера търговският кораб BETUL 8 се преобърна край Калиакра с 12 моряци на борда. Днес край Бяла потъна газовозът GAS HUSKY с още 19 души екипаж. Всички 31 моряци са спасени“, посочва Гюров.

Той благодари на спасителните екипи, военните пилоти, Морска администрация, Военноморските сили, Гранична полиция и медиците, участвали в операциите.

"Благодарение на техния професионализъм днес не говорим за още изгубени човешки животи“, подчертава Гюров.

Според него обаче успешните спасителни операции не могат да бъдат единственият отговор на зачестяващите инциденти в Черно море.

"Не можем да продължаваме да разчитаме, че всяка следваща подобна ситуация ще завършва със спасителна операция и щастлив край“, заявява той.

Гюров твърди, че от средата на юли най-малко 17 търговски кораба са били атакувани край бреговете на България и Румъния. По думите му причините за последното потъване все още се изясняват, но мащабът на заплахата вече е очевиден.

Той предупреждава, че рисковете за корабоплаването могат да имат преки икономически последици за България, включително за транспортните разходи, застраховките, бизнеса и работните места.

"Черно море е един от най-важните търговски коридори за българската икономика. А днес той става все по-рисков и нежелан за корабособствениците“, пише Гюров.

Според него земеделските производители могат да се сблъскат с трудности при износа на продукцията си, транспортните разходи и застрахователните премии да нараснат, а предприятията да понесат загуби на приходи и работни места.

В публикацията си Гюров отправя поредица от въпроси към управляващите, свързани с разследванията на морските инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи заплахи.

"Кой стои зад тези атаки? Чии са дроновете и откъде идват? Какво установиха разследванията на предишните нападения? Защо все още не сме получили ясни публични отговори?“, пита той.

Гюров настоява правителството да представи конкретен план за защита на морските маршрути и българските икономически интереси.

Той поставя и въпроса защо България не получава своевременна информация от Румъния и Турция, с които има тристранно споразумение за сътрудничество в Черно море.

По думите му още преди месец е настоял страната да потърси подкрепа от съюзниците си и да представи конкретни мерки за сигурността на корабоплаването.

"Днес необходимостта от тези действия е още по-очевидна“, заявява Гюров.

Публикацията завършва с призив към изпълнителната власт да предприеме действия.

"Спасителните екипи си свършиха работата. Сега е ред на правителството да свърши своята“, категоричен е Андрей Гюров.