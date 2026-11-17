Голф легендата Тайгър Уудс официално обяви завръщането си към състезателната дейност. 50-годишният американец ще вземе участие в турнира Hero World Challenge, който ще се проведе от 3 до 6 декември на Бахамите. Така 15-кратният шампион от турнирите от Големия шлем ще сложи край на повече от две години отсъствие от професионалния тур.

Тайгър Уудс остана без книжка за пет години

Уудс не е участвал в официален турнир от Откритото първенство на Великобритания през юли 2024 година, когато не успя да премине квалификациите. Оттогава кариерата му беше сериозно затруднена от поредица здравословни проблеми. Американецът претърпя няколко операции на гърба, а през март 2025 година скъса ахилесовото си сухожилие, което го извади от играта за целия сезон.

Възстановяването му беше допълнително усложнено от автомобилен инцидент през март 2026 година във Флорида. След катастрофата Уудс беше арестуван по подозрение за шофиране под въздействието на упойващи вещества. По-късно той се оттегли временно от публичния живот, за да се съсредоточи върху здравето си, като премина и през лечение в специализирано заведение в Швейцария.

През последните седмици обаче легендарният голфър даде окуражаващи сигнали за състоянието си. Той разкри, че тренира активно и се чувства значително по-добре. „Чувствам се по-добре. Няма съмнение в това. Тренирам доста“, сподели Уудс в разговор с радиото на PGA Tour.

Hero World Challenge е турнир, организиран от фондацията на самия Уудс. Ще се включат 20 голфъри, сред които световният номер едно Скоти Шефлър, Мат Фицпатрик и Ксандър Шофеле. Освен Уудс, специални покани получиха още Рики Фаулър и Гари Уудланд.