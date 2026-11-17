Мащабни демонстрации провеждат студентите в Гърция във връзка с годишнина от студентския бунт в Атина преди 53 години, предаде БНР.

Участници в студентския бунт срещу военната хунта преди 53 години водят демонстрацията в Атина. Студенти носят окървавеното национално знаме от деня на бунта. Хиляди граждани участват в шествието. Студентите скандират "Хляб, образование, свобода", което е била целта на студентското въстание в Политехниката. Военната хунта изпраща танкове срещу студентите и има много жертви, чиято памет почитат днес гърците.

Голямата демонстрация в Атина се насочи за протест пред американската дипломатическа мисия.

Заедно със студентите са синдикатите, пенсионерски организации и много депутати. В Солун участниците са няколко хиляди.

В Патра и във всички студентски центрове в демонстрациите участват и ученици с родителите си. "За гърците днешния ден е повече от национален празник", заявиха студентите пред медиите.

Анархисти направиха опит да предизвикат напрежение, но бяха спрени от полицията и от студенти от демонстрациите. Полицията арестува 11 души.