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Отложиха предаването на прокурорския син Васил Михайлов на Гърция

Отложиха предаването на прокурорския син Васил Михайлов на Гърция
БТА

Гръцките власти са издали Европейска заповед за арест срещу Михайлов на 11 септември 2026 г., за да бъде съден в Гърция

Апелативният съд в София потвърди решението на Окръжния съд в Кюстендил за отлагане на предаването на Васил Михайлов на Гърция. Той е известен като „прокурорския син“. Решението е окончателно, съобщиха от съда, предава НОВА ТВ.

Гръцките власти са издали Европейска заповед за арест срещу Михайлов на 11 септември 2026 г., за да бъде съден в Гърция.

Окръжният съд в Кюстендил е допуснал заповедта за изпълнение с решение от 27 октомври, но е отложил фактическото предаване.

Михайлов ще бъде предаден на Гърция едва след като приключат делата срещу него в България с влязла в сила присъда.

Ако бъде осъден на затвор, предаването ще стане, след като изтърпи наказанието.

В България срещу него има дело, което вече е на втора инстанция в Софийския градски съд, както и досъдебно производство, водено от Главна дирекция „Национална полиция“.

Апелативният съд потвърди и мярката „задържане под стража“ за целите на предаването. Тя ще влезе в сила, когато приключат делата в България или когато Михайлов изтърпи наказанието си.

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